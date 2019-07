Mondiaux-Relais 4x100m 4 nages (D): L’or et le record pour les USA

Forts d’un premier relais particulièrement probant signé Regan Smith sur 100m dos (57"57, nouvelle référence mondiale), les Etats-Unis ont survolé le relais 4x100m 4 nages des Mondiaux de Gwangju, ce dimanche en Corée du Sud.

Lilly King (brasse), Kelsi Dahlia (papillon) et Simone Manuel (nage libre) ont dans la foulée assuré l’essentiel, et plus encore: à savoir la victoire et un record du monde tout neuf, en 3’50"40.

Les Australiennes (3'53''42) et les Canadiennes (3'53''58) complètent le podium.