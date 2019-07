Mondiaux-50m papillon (M): Un titre de plus pour Dressel

Deux ans après son incroyable razzia à Budapest (sept médailles d'or), Caeleb Dressel en est à deux titres en deux jours au Mondiaux de Gwangju, en Corée du Sud.

Au lendemain du relais 4x100 mètres, l'Américain s'est adjugé le 50 mètres papillon, une première pour lui, en établissant au passage un nouveau record des Etats-Unis (22"35).

Le Russe Oleg Kostin (22"70) et l'inusable brésilien Nicholas Santos (22"79), 39 ans, complètement le podium. Le recordman du monde Andrii Govorov termine sixième (22"91).

Swimming ‍♂️ - Oldest swimmers to collect world championship medal in individual event



39 - Nicholas Santos in men's 50m butterfly (2019 )

37 - Nicholas Santos in men's 50m butterfly (2017 )

35 - Nicholas Santos in men's 50m butterfly (2015 )#FINAGwangju2019 #FINAworlds