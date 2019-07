Déjà sacré en 2013, 2015 et 2017, Sun Yang a décroché son quatrième titre mondial consécutif sur le 400 mètres nage libre, ce dimanche, à Gwangju en Corée du Sud.

Le Chinois s'est imposé en 3'42"44, devant l'Australien Mach Horton (+0"73) et l'Italien Gabriele Detti (+0"79).

Swimming ‍♂️ - Sun Yang is the first man to win the men's 400m freestyle world title 4 times, surpassing Ian Thorpe (3). #FINAGwangju2019 #FINAworlds