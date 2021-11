Mondiaux 2021 (petit bassin) : Seize Français sélectionnés, Manaudou absent

L’équipe de France de natation ira à Abu Dhabi en petit comité. Après des championnats d’Europe à Kazan pour lesquels onze nageurs ont fait le déplacement, ils seront seize pour les championnats du monde, organisés du 16 au 21 décembre prochains aux Emirats Arabes Unis, soit un an après la date initialement prévue avec un report qui avait été rendu nécessaire par la situation sanitaire. Médaillée d’argent sur le 50m dos puis de bronze sur le 100m dos en Russie, Analia Pigrée ne manquera pas le rendez-vous mondial et elle sera accompagnée par plusieurs têtes d’affiche de la natation française. Quelques semaines après avoir rejoint le groupe d’entraînement de Philippe Lucas à Martigues, Charlotte Bonnet sera bien présente à Abu Dhabi tout comme Marie Wattel, qui a fait le choix de quitter l’Angleterre pour revenir en France, ou encore Béryl Gastaldello.

Manaudou aux abonnés absents

Pour ce qui est de la partie masculine de l’équipe de France, un nom n’a pas été ajouté à la liste établie par la Fédération Française de natation (FFN). N’ayant jamais caché son manque d’intérêt pour les compétitions en petit bassin cette saison, Florent Manaudou n’a pas dévié de sa trajectoire. Le médaillé d’argent sur 50m nage libre lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, ne sera pas du voyage à Abu Dhabi. On retrouvera toutefois une bonne partie des nageurs qui ont participé aux championnats d’Europe de Kazan avec notamment Damien Joly, cinquième du 1500m et sixième du 800m en Russie, Jordan Pothain ou encore Antoine Viquerat. Les Bleus pourront toutefois compter sur le duo formé de Mewen Tomac et Yohann Ndoye Brouard pour les épreuves de dos. Au pied du podium sur le 100m nage libre à Tokyo, Maxime Grousset aura également une carte à jouer lors de ces Mondiaux organisés aux Emirates Arabes Unis.