Mondiaux-200m (D): Bonnet en demi

Charlotte Bonnet a assuré l’essentiel, mardi, lors des séries du 200m nage libre des championnats du monde de natation qui se déroulent à Gwangju en Corée du Sud. Confirmant ses difficultés depuis le début de saison, la Française, victime d’un virus en février et blessée à l’épaule en juin, s’est certes qualifiée pour les demi-finales mais a dû se contenter du 13e temps en 1'58''21.

Auteur d’une bonne première moitié de course, la Niçoise a semblé pioché par la suite, terminant finalement quatrième de sa série.

Considéré comme la course la plus dense de ses Mondiaux, le 200m nage libre féminin a vu trois prétendantes au titre mondial déclarer forfait dès les séries: l’Américaine Katie Ledecky, l’Australienne Emma McKeon et la Canadienne Taylor Ruck. C’est la Suédoise Sarah Sjöström qui a signé le meilleur temps en 1'55''14, loin devant la nageuse de Hong Kong Siobhan Haughey (1'56''02).