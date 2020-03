Les championnats d’Europe reportés

Les nageurs vont devoir s’armer de patience ! Alors qu’on ne sait toujours pas si les Jeux Olympiques auront bien lieu cet été à Tokyo, en raison de la pandémie de coronavirus, une chose est sûre : les championnats d’Europe, prévus du 11 au 24 mai à Budapest, en Hongrie, ont été reportés. C’est ce qu’a annoncé Ligue européenne de natation (LEN) ce vendredi. « Les circonstances liées à l’épidémie de coronavirus à travers le continent, les restrictions de voyages et les mesures prises par la plupart des gouvernements européens ont forcé le bureau de la LEN à décider du report des championnats d’Europe 2020. Les nouvelles dates proposées sont en août mais cela devra être confirmé fin mai – début juin », dit le communiqué de la LEN.

Pourquoi pas en 2021 ?

Son président Paolo Barelli précise que si la situation ne s’arrangeait pas suffisamment, les championnats d’Europe seraient reportés à 2021 (année qui doit déjà voir les championnats du monde se dérouler en juillet à Fukuoka au Japon). « Notre priorité commune est de protéger la santé des athlètes et leur donner les meilleures conditions possibles pour concourir dans un environnement sain et, en même temps, célébrer un grand événement aquatique, ce que la Hongrie a toujours su faire avec excellence (Budapest a accueilli les Mondiaux 2017 et doit accueillir ceux de 2027, et a organisé les championnats d’Europe 1926, 1958, 2006 et 2010, ndlr) », a poursuivi le président Barelli. Rappelons que les championnats de France, qualificatifs pour les JO, prévus mi-avril à Chartres, ont été reportés à fin juin.