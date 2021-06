JO 2021 - Natation : Lochte n'ira pas à Tokyo

Son rêve de participer à ses cinquièmes Jeux Olympiques s'est donc définitivement envolé. Dans la nuit de vendredi à samedi, aux sélections américaines de natation qui se déroulent du côté d'Omaha, dans l'État du Nebraska, Ryan Lochte, aujourd'hui âgé de 36 ans, n'a pris qu'une décevante septième place finale du 200 mètres quatre nages. Une place décrochée alors qu'il n'a jamais vraiment semblé être dans le coup, notamment face au vainqueur du jour, à savoir son compatriote Michael Andrew. Ce dernier a devancé Chase Kalisz, qui doit donc se contenter de la deuxième place du jour. Après le papillon, soit la première nage effectuée, Lochte n'était alors que sixième. Forcément insuffisant pour pouvoir se rendre à Tokyo au Japon, où se dérouleront les Jeux Olympiques d'été 2020, du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains. A la sortie du bassin, Michael Phelps, qui a longtemps été l'un de ses partenaires en sélection américaine et qui en a officiellement terminé avec la natation depuis 2016, était notamment là pour le saluer, alors que ses adversaires dans l'eau lui ont également rendu hommage.

Lochte reste pourtant le recordman du monde de cette distance du 200m 4 nages

A son immense palmarès, le nageur américain, qui détient pourtant encore le record du monde de la spécialité, en 1'54''00, et ce depuis les championnats du monde de 2011, compte notamment douze médailles olympiques donc six en or, toutes obtenues à l'occasion de ses quatre premières participations à des JO, et il ne pourra donc pas espérer le garnir encore un peu plus. Avant ce fameux 200 mètres quatre nages, qui était donc sa toute dernière chance d'obtenir le précieux sésame pour Tokyo, la légende de la natation avait alors déjà échoué sur la distance du 200 mètres nage libre. Outre ses exploits olympiques, Lochte peut également se targuer d'avoir glané pas moins de seize titres de champion du monde.