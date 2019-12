JO 2020 : Metella vers un forfait

Mehdy Metella ne participera probablement pas à ses deuxièmes Jeux Olympiques l’été prochain à Tokyo. Le vice-champion olympique 2016 du 4x100m nage libre ne sera sans doute pas rétabli à temps, lui qui a décidé de se faire opérer de l’épaule gauche le 6 janvier prochain, comme le révèle L’Equipe ce dimanche. Le nageur de 27 ans souffre depuis le mois de septembre, et malgré une période de repos de deux mois, qui lui a fait manquer les championnats d’Europe et de France en petit bassin, la douleur n’a pas disparu et il a choisi de passer sur la table d’opération. La rééducation post-opératoire est estimée entre quatre et six mois, ce qui signifie que Metella manquera les championnats de France de Chartres au mois d’avril, qualificatifs pour les JO, et sûrement les championnats d’Europe à Budapest en mai.

Un problème pour le relais également

Pourrait-il se voir accorder une dérogation par la Fédération ? Pas sûr… « Sa place dans l’équipe aux Jeux a du sens s’il est à son niveau et pas un niveau lambda », déclare Richard Martinez, le directeur de la natation course à la FFN, au quotidien sportif. Un éventuel forfait de Metella pourrait également avoir des conséquences sur le relais 4x100m nage libre, valeur-sûre de la natation française qui, rappelons-le, n’avait décroché que deux médailles dans le bassin de Rio en 2016.