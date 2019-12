JO 2020 : Mehdy Metella met un terme à sa saison et ne verra pas Tokyo

« C'est une immense déception pour moi »

Cette nouvelle était plus ou moins attendue, mais il s'agit toutefois d'un sacré coup dur pour le principal intéressé, mais également pour l'ensemble de la natation française. Mehdy Metella est contraint de mettre un terme à sa saison, ce qui signifie donc qu'il doit renoncer, du même coup, aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, l'été prochain.C'est la durée estimée de sa convalescence, soit entre quatre et six mois, qui devrait l'empêcher d'être prêt à temps pour ce grand événement du sport. Cette blessure, le nageur du Cercle des Nageurs de Marseille la traîne depuis plusieurs mois désormais. Cela lui avait déjà occasionné deux mois d'arrêt, qu'il avait alors passés sous infiltration.C'est via son compte Instagram officiel que Mehdy Metella a partagé la nouvelle avec ses followers : « Depuis plusieurs semaines maintenant nous avons tout mis en place pour être prêt pour le début d’année, nous avons suivi tous les protocoles donnés par les médecins et malheureusement cela n’a pas suffi je dois passer par l'opération de l'épaule.comme vous pouvez l’imaginer je suis extrêmement déçu et triste de rater cet événement mais je vous promets de revenir plus fort en 2021. Merci à tous pour votre soutien alors. Je souhaite une bonne rentrée à ma TEAM @cnmelitenatation. »