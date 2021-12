Championnats du monde (petit bassin) : Wattel et Bonnet en demi-finales du 100m

Elles n'ont pas flanché. Ce vendredi matin, les Françaises Charlotte Bonnet et Marie Wattel se sont qualifiées pour les demi-finales du 10 mètres nage libre. Dans un premier temps, engagée dans la septième des neuf séries au programme de la matinée dans la spécialité, Marie Wattel a terminé deuxième, dans un temps de 53:32, à 51 centièmes de l'Américaine Abbey Weitzeil, quatrième temps de ces séries. Juste après, engagée dans la huitième de ces neuf séries, Charlotte Bonnet a terminé cinquième de sa course, dans un temps de 53:50 et à une seconde et 29 centièmes de la Suédoise Sarah Sjoestroem, deuxième temps de ces séries et vice-championne olympique en titre du 50 mètres nage libre. A noter que le meilleur temps de l'ensemble de ces neuf séries a été réalisé par la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey, vice-championne olympique en titre de la spécialité. Quant à Wattel et Bonnet, elles se qualifient avec les septième et douzième temps.



