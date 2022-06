Championnats du monde (eau libre) : Olivier prend la quatrième place sur 10km

Olivier manque le podium pour rien

NATATION / CHAMPIONNATS DU MONDE

10km en eau libre (H) - Mercredi 29 juin 2022

Les courses se suivent et se ressemblent pour l’équipe de France de natation en eau libre. Après les relais masculin et féminin mais également Aurélie Muller ce mercredi à l’occasion du 10km féminin, les Bleus doivent se contenter de la quatrième place du 10km masculin avec Marc-Antoine Olivier. Une course qui a vu Gregorio Paltrinieri remporter son deuxième titre mondial à Budapest, après celui du 1500m nage libre dans le bassin de la Duna Arena la semaine passée. Disputée dans des conditions météorologiques loin d’être évidentes, avec une température extérieure dépassant les 35°C, ce 10km en eau libre s’est décanté dans les 800 derniers mètres. En effet, après une longue course d’attente, un quatuor composé de Marc-Antoine Olivier, Florian Wellbrock, Domenico Acerenza et Gregorio Paltrinieri a su s’isoler en tête de course afin de s’expliquer pour les places sur le podium.A ce petit jeu, ce sont les représentants transalpins qui ont très vite pris les devants mais c’est bien Gregorio Paltrinieri qui s’est montré le plus fort. Pour un peu moins d’une seconde et demie au terme de quasiment deux heures de course, l’Italien a devancé son compatriote Domenico Acerenza pour la médaille d’or. Marc-Antoine Olivier a touché du doigt le bronze mais le podium a échappé au Français pour trois petits dixièmes de seconde face à Florian Wellbrock. Deuxième représentant tricolore dans cette épreuve, Sacha Velly a terminé à un peu plus de trois minutes et demie de Gregorio Patrinieri et pend la 19eme place. Les nageurs tricolores auront une dernière chance de briller à Budapest ce jeudi pour les deux dernières épreuves en eau libre, le 25km masculin et féminin.Domenico Acerenza (ITA) à 1’’40Florian Wellbrock (ALL) à 14’’40Marc-Antoine Olivier (FRA) à 14’’70David Betlehem (HUN) à 33’’00Sacha Velly (FRA) à 3’37’’20