Championnats d'Europe : Wattel en argent, les nageuses artistiques en bronze

Encore du bronze pour les nageuses artistiques

Elle rêvait de conserver son titre sur 100m papillon, c'est raté. Marie Wattel (25 ans) a échoué pour 14 centièmes en finale ce lundi aux championnats d'Europe de Rome. Médaillée d'argent sur 50m papillon samedi, la Lilloise faisait figure de favorite de cette finale, et elle est d'ailleurs passée en tête à la mi-course et était encore première à une quinzaine de mètres de l'arrivée, mais la Suédoise Louise Hansson a fini fort et l'a devancée au final, s'imposant en 56"66, contre 56"80 pour la Française. Une énorme déception pour Wattel, qui n'a pas souhaité s'exprimer longuement en zone mixte. La Bosnienne Lana Pudar, seulement âgée de 16 ans, complète le podium. Le sourire était en revanche de mise pour les deux autres nageuses tricolores ensuite en lice ce lundi soir dans la somptueuse piscine romaine, Pauline Mahieu (23 ans) et Emma Terebo (24 ans). Elles se sont qualifiées pour la finale du 100m dos en terminant respectivement deuxième et septième des séries, en 59"75 (record personnel) et 1'00"35. Ca passe également pour Béryl Gastaldello sur 50m nage libre. La nageuse de 27 ans a signé le sixième temps des séries en 24"89 et verra donc la finale. Du côté des hommes, Carl Aitkaci et Antoine Viquerat ne sont pas parvenus à se qualifier pour la finale du 50m brasse, terminant respectivement 13eme et 16eme des séries, en 27"73 et 27"98.Plus d'infos à venir...A noter également ce lundi le nouveau titre remporté par le jeune Roumain de 17 ans David Popovici, qui s'est cette fois imposé sur le 200m nage libre, avec le record du monde junior et le record des championnats à la clé (1'42"97). Le Suisse Antonio Djokovic (1'45"60) et l'Autrichien Felix Auboeck (1'45"89) décrochent l'argent et le bronze. La Suissesse Lisa Mamie (23 ans) a quant à elle été sacrée sur 200m brasse en 2'23"27, devant l'Italienne Martina Carraro (2'23"64) et la Lituanienne Kotryna Teterevkova (2'24"16).Quels beaux championnats d'Europe pour la natation artistique française ! Après avoir décroché la médaille de bronze dans l'épreuve par équipe technique et en highlight, les nageuses françaises ont encore terminé troisièmes, cette fois dans l'épreuve par équipe libre, ce lundi à Rome. Camille Bravard, Ambre Esnault, Laura Gonzalez, Mayssa Guermoud, Maureen Jenkins, Eve Planeix, Charlotte Tremble et Mathilde Vigneres ont terminé derrière les Ukrainiennes et les Italiennes, avec un score de 90, 5667, sur une chorégraphie dont le thème était l'art. Pas de médaille en revanche en plongeon, où Jules Bouyer, Jade Gillet, Nais Gillet et Gary Hunt ont terminé sixièmes de l'épreuve par équipe mixte, loin derrière l'Italie.