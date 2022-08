Ndoye Brouard sur sa lancée

La journée de samedi aux championnats d’Europe à Rome a été brillante pour Marie Wattel, en argent sur le 50 m papillon, et Yohann Ndoye Brouard, titré sur 200 m dos. Les représentants français peuvent espérer connaitre autant de succès au lendemain de leur récompense puisqu’ils se sont qualifiés ce dimanche matin pour les demi-finales de leur spécialité.. Seule la Suédoise Louise Hansson (57’’46) a été plus rapide que la nageuse lilloise, qui devra de nouveau répondre présent à partir de 18h21 pour prendre l’une des huit places qualificatives pour la finale. « Je ne voulais pas trop sous-nager le 100 m papillon car je savais que ça allait faire un peu mal dans tous les cas. J’ai eu du mal à trouver ma nage, je pense que ça ira mieux ce (dimanche) soir. Il faut que je retrouve ma nage », a-t-elle confié à France Télévisions après sa série. Marina Jehl, l’autre Tricolore engagée dans ces séries, a également dominé ses concurrentes mais avec un chrono insuffisant (1’01’’17) pour passer le cut.. Proche de son record personnel (24’’79), il a pris la seconde place de sa série derrière le Suédois Björn Seeliger qui a égalé, justement, la meilleure marque de l’Annécien. Ce dernier sera l’unique français en demi-finale sur la longueur, malgré la présence de Mewec Tamac et Antoine Herlem dans les séries. Le premier s’est déclaré non partant quand le second, auteur d’un aller simple en 26’’15, ne s’est pas qualifié. Toujours côté français, Hadrien Salvan (1’47’’06) a obtenu son sésame pour les demi-finales du 200 m nage libre (18h11) et le relais 4x100 m nage libre (3’16’’13) s’est hissé en finale (19h15) avec Charles Rihoux, Guillaume Guth, Thomas Piron et Julien Berol.