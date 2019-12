Championnats d’Europe : Rendez-vous à Rome en 2022 !

Trente-neuf ans plus tard, le gratin de la natation européenne va de nouveau se donner rendez-vous à Rome ! C’est en effet à la capitale italienne qu’ont été attribués les championnats d’Europe 2022 par la Ligue européenne de natation. Pas de moins de 1500 nageurs (en bassin, en eau libre ou artistiques) et plongeurs (classiques et pour la première fois de l’histoire, de haut vol) venant de 52 pays sont attendus du 11 au 21 août au sein du magnifique complexe Foro Italico, qui accueille chaque année le Meeting des 7 Collines, et qui avait accueilli les championnats du monde en 2009. Ces championnats d’Europe 2022 seront la 36eme édition de la compétition. La prochaine se déroulera à Budapest en mai 2020.