Championnats d’Europe (petit bassin) : Pigrée seule éclaircie tricolore, l'Italie et la Russie en forme

Demi-finales 50m NL dames

Analia Pigree se classe 12ème en 24.45 à 1 centième de son record personnel établi ce matin en séries.#TeamFFN

La Russie manque le double sur le 4x50m nage libre

Analia Pigrée a tout donné. Seule Tricolore à avoir passé l’obstacle des séries ce mardi lors de la première journée des championnats d’Europe en bassin de 25 mètres organisés à Kazan, la Guyanaise a signé le sixième temps des demi-finales du 50m nage libre, distance sur laquelle elle est championne de France en grand bassin. Toutefois, avec la distance parcourue en 24’’45, à un centième de son record personnel établi lors des séries, la marche était trop haute pour une qualification en finale. Douzième au cumul des deux courses, la Française est loin de Sarah Sjöström (23’’37), qui a devancé la Polonaise Katarzyna Wasick (23’’42) et la Russe Maria Kameneva (23’’79) et s’annonce comme favorite de la finale. Une ouverture des championnats d’Europe qui a tout d’abord souri à l’Italie avec pas moins de trois médailles sur les deux premières courses… mais pas de titre. Sur le 400m quatre nages féminin, le titre est revenu à la Turque Viktoria Gunes en 4’30’’45 devant la Serbe Anja Crevar et l’Italienne Sara Franceschi, deuxièmes ex-aequo (4’30’’47). Matteo Ciampi (3’38’’58) et Marco de Tullio (3’38’’80) sont également montés sur le podium lors du 400m quatre nages masculin mais ont tos deux été devancé par le Néerlandais Luc Kroon, sacré en 3’38’’33.Sur ses terres, Kliment Kolesnikov compte bien briller et a donné le ton lors des demi-finales du 50m dos masculin. En 22’’57, le Russe a signé le meilleur temps et repoussé ses rivaux Michele Lamberti (22’’79) et Apostolos Christou (22’’87) à quasiment un quart de seconde. Mais, alors que le quatuor qu’il formait avec Vladimir Morozov, Vladislav Grinev et Evgeny Rylov était annoncé comme grand favori du 4x50m nage libre, les Russes (1’23’’35) ont dû s’avouer vaincu. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons et Thom de Boer ont permis aux Pays-Bas de remporter l’or en 1’22’’89 devant l’Italie d’Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri et Marco Orsi (1’22’’92). Un revers qui empêche la Russie de faire un doublé sur la distance puis que les féminines ont remporté la finale du 4x50m nage libre. Rozaliya Nasretdinova, Arina Surkova, Maria Kameneva et Daria Klepikova se sont imposées en 1’34’’92 devant les Pays-Bas de Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint et Valerie van Roon (1’35’’47) quand la Pologne de Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz, Dominika Sztandera et Alicja Tchorz repart avec le bronze (1’35’’47). Enfin, les demi-finales du 100m brasse féminin ont été dominées par l’Italienne Arianna Castiglioni en 1’04’’31 devant les Russes Evgeniia Chikunova (1’04’’53) et Nika Godun (1’04’’64). Le Norvégien Tomoe Zenimoto Hvas, pour sa part, a signé le meilleur temps des demi-finales du 100m papillon en 49’’22 devant le Hongrois Kristof Milak (49’’71) et le Polonais Jakub Majerski (49’’73).