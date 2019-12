Championnats d'Europe (petit bassin) : Les Bleus font mieux qu'en 2017

🇫🇷 Record de France et surtout médaille d'argent pour Mélanie Hénique sur le 50m nage libre !



Grousset prend date

Et voilà, le total de Copenhague est dépassé ! Alors que la France avait remporté huit médailles aux championnats d'Europe en petit bassin en 2017 au Danemark, elle en a décroché une neuvième ce dimanche à Glasgow ! C'est Mélanie Henique qui a poursuivi sa collection, en décrochant l'argent sur 50m nage libre.Elle a signé un temps de 23"66 lors de la finale, soit un nouveau record de France. Mais elle n'a rien pu faire face à la Russe de 20 ans Maria Kameneva, qui a été dix centièmes plus rapide. La Danoise Permille Blume décroche quant à elle la médaille de bronze (23"73). Autre Française en lice dans cette finale, Béryl Gastaldello a terminé huitième, en 24 secondes. La Marseillaise paie sans doute ses nombreux efforts de la semaine. Quelques minutes plus tôt, elle avait terminé quatrième de la finale du 100m papillon en 56"55, à onze centièmes de la médaille de bronze remportée part la Grecque Anna Ntountounaki. C'est la Biélorusse de 16 ans Anastasiya Shkurdai qui a été sacrée en 56"21 (nouveau record d'Europe juniors) devant l'Italienne Elena Di Liddo (56"37).Toujours côté français, à noter la très belle quatrième place de Maxime Grousset en finale du 100m nage libre.Mais il n'a rien pu faire face au Russe Vladimir Morozov (45"53), déjà vainqueur du 50m, à l'Italien Alessandro Miressi (45"90) et au Russe Vladislav Grinev (46"35). Quant à Jérémy Stravius, il n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 50m dos, terminant dixième des séries en 23"46, loin des 23"00 du Russe Kliment Kolesnikov, qui a ensuite été sacré champion d'Europe en 22"75, devant l'Allemand Christian Diener (23"07) et l'Irlandais Shane Ryan (23"12). Kolesnikov a remporté un autre titre, sur le 100m 4 nages, en s'imposant en 51"15 devant son compatriote Sergei Fesikov (51"59) et le Grec Andreas Vazaios (51"62)., en devançant l'Allemand Ramon Klenz (1'51"51) et le Britannique James Guy (1'51"73). Dans les autres épreuves, la Russe Mariia Temnikova a remporté la médaille d'or sur le 200m brasse en 2'18"35, devant la Britannique Molly Renshaw (2'19"66) et l'Italienne Martina Carraro (2'19"68), et sur 400m, c'est l'Italienne Simona Quadarella qui a triomphé (3'59"75), l'Allemande de 17 ans Isabel Marie Gose prenant l'argent (3'59"94) et la Hongroise Ajna Kesely (4'00"04) le bronze.