Championnats d'Europe (pb) : Manaudou qualifié avec le meilleur temps des séries

Florent MANAUDOU fait le meilleur temps des séries du 50m nage libre en 21.06. Qualifié pour les demi-finales

Grousset et Buissière en demi-finales aussi



Maxime GROUSSET fait le 12ème temps des séries du 50m nage libre en 21.47. Qualifié pour les demi-finales

Le message de Florent Manaudou., où se déroulent actuellement les Championnats d'Europe en petit bassin. Le champion de natation de retour à ses premières amours après sa parenthèse handball a dicté sa loi à tous les autres nageurs dans la 6eme et avant-dernière série du programme. Impressionnant de facilité et déconcertant de puissance,, quand son rival numéro 1 pour le titre de champion d'Europe le Russe Vladimir Morozov a, lui, remporté sa série (la suivante, 7eme et dernière) en 21”08 en dépit d'un meilleur temps de réaction que Manaudou (0”61 contre 0”65 pour le Tricolore).Une superbe performance de celui qui est sorti de sa retraite dans la perspective de retrouver l'or olympique, l'été prochain à Tokyo, d'autant que Manaudou effectuait là son entrée dans la compétition, si l'on excepte sa présence de jeudi sur le relais 4x50m 4 nages mixte, qu'il avait nagé sur le dos uniquement sans parvenir pour autant à hisser le quatuor sur le podium.A l'arrivée, le champion olympique des Jeux de Londres 2012 échoue seulement à neuf centièmes de son meilleur chrono de la saison (20”57), réalisé à l'occasion de l'ISL.Le Villeurbannais ne sera pas pour autant le seul de nos représentants à lutter pour une place en finale du 50m nage libre ce vendredi.Ce qui n'est pas le cas de Clément Mignon, uniquement 37eme avec un temps de 21”98. Neuvième temps des séries du 100m brasse en 58”11 (nouveau record personnel), Théo Buissière défendra lui aussi ses chances en demi-finales lors de cette troisième journée qui pourrait confirmer que Florent Manaudou, recordman du monde du 50m en grand bassin (20”26), reste bien le maître de la distance.