Championnats d’Europe : L'or sur le 100m papillon pour Marie Wattel

Après avoir partagé les médailles avec ses coéquipières sur les relais, dont le bronze sur le 4x100m ce lundi, Marie Wattel est enfin sacrée en individuel. Mais la Lilloise, là-aussi, ne sera pas seule sur la première marche du podium du 100m papillon des championnats d’Europe organisés à Budapest. Deuxième temps des séries ce lundi, Marie Wattel a su tirer son épingle du jeu à l’occasion d’une finale qui est allée beaucoup moins vite. Alors que Louise Hansson a pris le meilleur départ, la Française a su faire son retard dans la deuxième longueur pour toucher en 57’’37 et remporter le titre de championne d’Europe… qu’elle va devoir partager. En effet, à la surprise générale, la Grecque Anna Ntountounaki a explosé son record personnel pour conclure la distance dans le même temps que Marie Wattel. Louise Hansson, annoncée comme favorite, devra se contenter de la médaille de bronze.

Grousset en finale du 100m nage libre, Peaty intouchable

Cette deuxième soirée de finales des championnats d’Europe a décidément souri à l’équipe de France. En effet, alors qu’Alessandro Miressi (47’’53) a signé le meilleur temps des demi-finales du 100m nage libre, devant les Russes Andrei Minakov et Kliment Kolesnikov, Maxime Grousset a amélioré son record personnel sur la distance (48’’09) pour signer le cinquième temps et valider son billet pour la finale prévue ce mercredi. Côté Italien, Simona Quadarella a dominé la finale du 800m nage libre (8’20’’23) devant les Russes Anastasia Kirpichnikova et Anna Egorova. Sans grande surprise, Adam Peaty n’a laissé à personne le titre de champion d’Europe du 100m brasse. Avec un temps à un peu moins d’une seconde de son record du monte (57’’66), le Britannique a mis le Néerlandais Arno Kamminga à quasiment une demi-seconde quand son compatriote James Wilby complète le podium à presque une seconde.