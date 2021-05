Championnats d'Europe : Hénique en argent, Manaudou et le relais déçoivent

Le relais pas au rendez-vous lui non plus



#EnDirect #Budapest2021 #Natation

Finale du 4x100m 4N messieurs

La France 🇫🇷 (Yohann Ndoye Brouard, Théo Bussiere, Mehdy Metella et Maxime Grousset) termine à la 5e place en 3:33.10#TeamFrance #TeamFFN

📸 L’Equipe/F.Faugère pic.twitter.com/t1JnZpVAam

— FFN (@FFNatation) May 23, 2021

La Française a apporté une nouvelle médaille à l'équipe de France, dimanche soir à Budapest, en terminant deuxième de la finale du 50m papillon des Championnats d'Europe. Uniquement battue par Ranomi Kromowidjojo, immense favorite sur la distance,Longtemps devant sa rivale et triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques, l'Amiénoise impressionnante depuis les séries n'a cédé qu'à la touche. A noter que Kromowidjodjo a égalé dimanche lors de cette finale la meilleure performance mondiale de l'année, qui appartenait à... Hénique. Sur 50m, les Bleus s'attendaient là aussi à grimper une nouvelle fois sur le podium. Il faut dire que la France avait deux représentants en finale dimanche, dont Florent Manaudou, champion olympique de la spécialité en 2012 et médaillé d'argent quatre ans plus tard, aux Jeux de Rio. Pourtant, notre chef de file a déçu.Une performance d'autant plus décevante pour celui qui avait retrouvé les bassins il y a deux ans après un interlude handball de deux ans et demi qu'il avait fait bonne impression la veille, en remportant sa demi-finale en 21”67, soit son meilleur temps cette saison.Moins attendu, Maxime Grousset s'est classé, quant à lui, septième de cette finale, sans avoir à rougir pour autant. En fin de programme, Yohann Ndoye Brouard, Théo Bussiere, Mehdy Metella et Maxime Grousset encore lui avaient la possibilité de faire oublier ce double échec du 50m. Malheureusement pour le quatuor française, il n'est pas parvenu à faire mieux que cinquième (3'33”10) du relais 4x100m 4 nages. Heureusement, il y avait Hénique...