Championnats d’Europe en petit bassin : Gastaldello en voulait plus

La finale du 50 papillon des championnats d’Europe de natation en petit bassin a tourné au duel franco-français ce jeudi à Glasgow. Au terme de l’aller-retour, Mélanie Hénique a pris le meilleur sur Béryl Gastaldello pour remporter la première médaille d’or française. La nageuse du CN Marseille, face à la presse, a confirmé que ce résultat la frustre plus qu’autre chose. « Je ne suis jamais vraiment satisfaite de moi-même, je voulais gagner, donc je ne suis pas très contente d'être deuxième, a confié Béryl Gastaldello à l’issue de la finale. Je réaliserai dans trois, quatre jours. Je fais mon meilleur temps, donc je ne peux pas demander mieux, à part le titre... J'ai un programme chargé ici. Le but, c'est d'accumuler des courses et de l'expérience. » Un programme qui passera par la finale du 100m nage libre dès ce vendredi dans le bassin de Glasgow.