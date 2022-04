Championnats de France : Salvan impressionne en séries du 200m nage libre

Il a marqué les esprits. Lors des séries du 200 mètres nage libre messieurs, Hadrien Salvan, aujourd'hui âgé de 24 ans et pensionnaire du stade de Vanves, a signé un temps de 1:46.76. Un temps loin d'être anodin puisqu'il est en dessous de celui requis pour composter son billet pour les prochains Mondiaux, à savoir 1:47.07. Sur cette même distance, à noter le forfait de Maxime Grousset. Les prochains championnats du monde de natation se dérouleront du côté de Budapest en Hongrie, entre les 18 juin et 3 juillet prochains. Surtout, ce temps fait de Salvan le septième meilleur performeur mondial de l'année. Quant à son record personnel, il est également explosé, puisqu'il s'élevait à 1:47.52. Toutefois, rien n'est encore fait pour le nageur, dans la mesure où il devra réaliser le même genre de temps en finale, pour valider sa place pour ces fameux prochains Mondiaux. Présent à l'Insep depuis l'année 2019, Hadrien Salvan, entraîné par Michel Chrétien, était membre du relais 4x200 mètres des derniers Jeux d'été de Tokyo au Japon.

Tomac en pole sur le 100 mètres dos messieurs

Cette deuxième journée des championnats de France de natation, en grand bassin, s'était ouverte plus tôt ce mercredi matin, du côté de Limoges, avec pas moins de cinq spécialités qui étaient ainsi nagées, à chaque fois en séries. Tout avait commencé avec le 100 mètres dos dames. En l'absence de Beryl Gastaldello, le meilleur temps a été réalisé par Emma Terebo, sociétaire du club d'Amiens Métropole Natation, dans un temps de 1:00.32. Dans un temps de 54.35, c'est un autre sociétaire du club d'Amiens Métropole Natation, à savoir Mewen Tomac, qui en a fait de même chez les hommes. Pour ce qui est des séries du 100 mètres brasse dames, le meilleur temps a été réalisé par Adèle Blanchetière, qui évolue au sein du club des Dauphins du TOEC, à Toulouse. Son temps s'élève à 1:09.04. Enfin, dans les séries lentes du 1500 mètres nage libre dames, c'est Alexa Reyna, qui évolue au sein du club d'ES Massy Natation, qui a signé le meilleur temps. Un temps de 16:42.04.