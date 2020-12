Championnats de France : Record de France pour Henique

🏊♂️ Natation - Championnat de France

🏅 Le 50m papillon et le record de France pour Mélanie Henique ! pic.twitter.com/RvQtknZUsb

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 11, 2020

Manaudou et Marchand titrés

Grosses performances ce vendredi lors de la deuxième soirée des championnats de France en grand bassin de St-Raphaël ! La session a notamment été marquée par le record de France de Mélanie Henique sur 50m papillon, une distance non olympique.Cette dernière doit d'ailleurs se contenter de la médaille d'argent, en 26"02, devant Analia Pigrée, troisième en 27"17. L'autre temps fort de cette soirée côté féminin a été la victoire de Justine Delmas sur le 100m brasse. A seulement 15 ans, la nageuse de St-Germain-en-Laye a battu le record de France des moins de 17 ans, en 1'08"83, et a devancé Fanny Deberghes (1'09"02) et Cyrielle Duhamel (1'09"83) ! Contrairement à Delmas, Charlotte Bonnet, est une habituée des podiums chez les seniors, et elle a ajouté un nouveau titre de championne de France à son palmarès, en remportant le 200m nage libre, en 1'56"65 (à deux centièmes d'une qualification directe pour les JO de Tokyo), devant la Russe qui s'entraîne à Clichy Ana Egorova (1'57"58) et Assia Touati (1'59"97). Enfin, sur 400m 4 nages, il n'y a pas eu photo en finale, avec la victoire de la grande spécialiste française de la discipline, Fantine Lesaffre, en 4'41"64, devant Camille Tissandie (4'47"82) et l'Ukrainienne Krystyna Panchishko (4'49"05).Du côté des hommes, Florent Manaudou a remporté un nouveau titre de champion de France du 50m nage libre, en s'imposant en 21"73 (un temps qui l'a un peu déçu), devant Clément Mignon (21"91) et Maxime Grousset (22"17).Il a devancé assez largement le Britannique Hector Pardoe (2'00"90) et Clément Secchi (2'01"31). La victoire sur 100m dos est également revenue à un jeune nageur, Mewen Tomac (19 ans), vainqueur en 53"46 devant Yohann Ndoye Brouard (53"95) et Stanislas Huille (54"52). Enfin, le Suisse Jérémy Desplanches, qui s'entraîne à Nice, a remporté le 200m brasse en 2'11"81, mais le titre de champion de France revient à Antoine Viquerat, qui a signé un chrono de 2'11"82, devant Clément Bidard (2'13"80). Les championnats de France se poursuivent encore tout ce week-end à St-Raphaël.