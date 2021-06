Championnats de France : Quatre derniers billets pour Tokyo distribués

#EnDirect #Natation #Chartres2021

Finale A 50m nage libre messieurs

🥇Maxime GROUSSET 21.74

🥈Florent MANAUDOU 21.84

🥉Clément MIGNON 22.38

Maxime GROUSSET a réalisé les critères de sélection pour les Jeux Olympiques sur cette distance 👏🏼👏🏼

📸KMSP/S.KEMPINAIRE pic.twitter.com/ICvltQsnzK

— FFN (@FFNatation) June 20, 2021

Marchand et Metella ont aussi répondu présent

La dernière journée des championnats de France de natation s’est avérée fructueuse. En effet, à l’occasion des six finales au programme ce dimanche, quatre billets pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo ont pu être distribués. Alors que Florent Manaudou avait déjà validé sa qualification sur le 50m nage libre, Maxime Grousset a frappé un grand coup. L’Amiénois a pris le meilleur sur l’ancien champion olympique, s’imposant en 21’’74, un temps qui lui permet de prendre le deuxième billet pour la capitale japonaise. « C'est une belle victoire, ça fait longtemps que j'avais envie de battre Florent et c'est un peu grâce à lui que j'arrive à faire cette performance ce (dimanche) soir, a déclaré Maxime Grousset après sa victoire. C'est lui qui me permet d'élever mon niveau. Je suis content car je suis qualifié sur le 50m et le 100m. » Sur la même distance, Marie Wattel s’est assurée de tenir compagnie à Mélanie Hénique lors des JO. La Marseillaise a pris le meilleur sur sa rivale en 24’’54 quand Charlotte Bonnet complète le podium. « Je ne m'attendais pas à faire ça et surtout gagner le titre de championne de France, ça me fait super plaisir, a confié la nouvelle championne de France. Ce n'est que du positif pour finir ces championnats. Je suis super contente de pouvoir aller nager le 50 nage libre au Jeux Olympiques. »Déjà qualifié sur 100m et 200m dos, Mewen Tomac n’est pas parvenu à faire la passe de trois lors du 200m quatre nages. L’Amiénois a, en effet, dû s’avouer vaincu face à Léon Marchand. Le Toulousain a dominé le Suisse Jérémy Desplanches en 1’58’’03, un temps suffisant pour s’assurer de la qualification pour les prochains Jeux Olympiques sur la distance. Pour trouver un dernier qualifié ce dimanche, il a fallu attendre la toute dernier course, le 100m papillon masculin. Attendu au tournant, Mehdy Metella n’a pas manqué le coche. Le Marseillais a écrasé la finale en 50’’87, s’imposant avec plus d’une seconde sur Nicolas Vermorel et Stanislas Huille. Avec ce temps, la qualification pour les JO est désormais assurée pour le natif de Cayenne. « Je me suis bien senti ce (dimanche) soir même si c'est la fin de la semaine, a confié Mehdy Metella. Je suis ici depuis une semaine et j'ai nagé seulement vendredi et dimanche c'était très long. Je suis content ce (dimanche) soir, je décroche ma qualification sur le 100 papillon après plusieurs mois très difficiles. » Damien Joly est allé chercher le titre national sur le 1 500m nage libre en 14’’49’’96 devant Joris Bouchault et Tommy-Lee Camblong. Fantine Lesaffre, pour sa part, a ramené l’or du 200m dos en 2’12’’95, devançant en finale la Suissesse Fanny Borer, Cyrielle Duhamel et Anaïs Podevin.