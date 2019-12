Championnats de France (petit bassin) : Manaudou, Stravius et Wattel en or

La jeune génération prend le pouvoir



#Angers2019 🏊🏼‍♀️🏊🏼‍♂️

Finale A 100m brasse messieurs

🥇Théo BUSSIERE 57.42

🥈Antoine VIQUERAT 58.34

🥉 Jean DENCAUSSE 59.19

📸KMSP/S.KEMPINAIRE pic.twitter.com/Jarc8r73tV

— FFN (@FFNatation) December 14, 2019

Un départ en or pour Jérémy Stravius



#Angers2019 🏊🏼‍♀️🏊🏼‍♂️

Finale A 200m nage libre messieurs

🥇Jeremy STRAVIUS 1:43.11

🥈Jordan POTHAIN 1:44.08

🥉Wissam-Amazigh YEBBA 1:44.27

📸KMSP/S.KEMPINAIRE pic.twitter.com/BDXaPWtgNd

— FFN (@FFNatation) December 14, 2019

Il n'y a pas eu de surprises ce samedi lors des finales des championnats de France de natation en petit bassin. Les favoris ont été solides dans la plupart des courses. Florent Manaudou a été le premier à être titré. En 22"44, il a remporté le 50 mètres papillon. Celui qui avait été sacré en veille sur la même distance en nage libre confirme que son retour n'a rien d'anodin. Il enchaîne les performances intéressantes avec une régularité remarquable.Sur la troisième marche du podium du 50 mètres papillon, on pouvait retrouver un autre médaillé olympique : Amaury Leveaux. En 22"89, le jeune Maxime Grousset a réussi à s'intercaler entre les deux. De quoi donner quelques idées à ce grand espoir de la natation française.De manière générale, cette journée a sacré soit des habitués aux honneurs internationaux, soit des jeunes espoirs qui y aspirent. Dans cette seconde catégorie, on retrouveLila Touili est aussi de ceux qui vont compter dans la natation française dans les prochaines années. La nageuse de 19 ans a été sacrée sur le 100 mètres dos. Du haut de ses 19 ans, Emilien Mattenet a remporté le 4x100m 4 nages. A 25 ans, Fanny Deberghes est plus expérimentée et a remporté le titre national sur le 200 mètres brasse. Justine Delmas et Cyrielle Duhamel, ses deux premières poursuivantes, ont terminé à près de trois secondes.Lara Grangeon a survolé le 200 mètres papillon. Elle a terminé la finale avec près de cinq secondes d'avance sur Lilou Ressencourt, la deuxième.Même si la dernière longueur a été difficile pour lui, Jordan Pothain n'a pas réussi à revenir et termine deuxième. Wissam-Amazigh Yebba complète le podium de cette course. Enfin, Marie Wattel a réussi le doublé 50 mètres - 100 mètres. Après son succès sur 100 mètres et sa médaille d'argent sur 200 mètres, la Lilloise a remporté la plus courte des courses. Elle a devancé Anna Santamans et Margaux Fabre.