Championnats de France : Le titre du 50m nage libre sans le record pour Henique

#Endirect #SaintRaphael2020

Finale A 50m nage libre dames

🥇Melanie HENIQUE 24.39 (NOUVEAU RECORD DE FRANCE ÉTABLI LORS DES SÉRIES DE CE MATIN EN 24.34 👏🏼)

🥈Charlotte BONNET 24.80

🥉Béryl GASTALDELLO 24.92

📸KMSP/S.KEMPINAIRE pic.twitter.com/BHtvlLiU6Q

— FFN (@FFNatation) December 12, 2020

Grangeon à l’aise, Bussière en échec

Pothain sacré malgré la défaite

Mélanie Henique est au-dessus du lot. Dans le bassin de Saint-Raphaël, la sociétaire du CN Marseille n’a laissé aucune chance à ses rivales à l’occasion de la finale du 50m nage libre des championnats de France. Le seule petite ombre au tableau a été un record de France, battu dans la matinée, qui n’a pas été améliorée avec une victoire en 24’’49. Charlotte Bonnet (24’’40) et Béryl Gastaldello (24’’92) n’ont pas pu résister à la tornade Mélanie Hénique. Si le club marseillais a brillé en conclusion de cette journée, ses deux chances sur le 50m papillon sont tombés sur un Sergueï Comte bien plus costaud. Vainqueur en 23’’88, le nageur de Bron-Décines a pris le meilleur sur Mehdy Metella (23’’95) et Nicolas Vermorel (23’’96). En ouverture de cette journée, Aurélie Muller a échoué dans sa quête de titre sur le 1500m nage libre. La spécialiste de l’eau libre n’a pris que la troisième place (16’45’’50) derrière Adeline Furst (16’41’’51), sacrée championne de France derrière la Russe Anastassia Kirpitchnikova (15’53’’18), rapidement seule au monde dans la série rapide.Autre spécialiste de la nage en eau libre, Lara Grangeon n’a pas tremblé à l’occasion de la finale du 200m papillon. La nageuse du club de Sarcelles s’est nettement imposée en 2’10’’91, devant Lilou Ressencourt (2’12’’13) et Fanny Borer (2’17’’10). Une finale dont Fantine Lessaffre est passée à côté avec la septième place. L’Antiboise a également manqué le podium à l’occasion du 200m brasse avec une quatrième place (2’30’’35) alors que Fanny Deberghes, victorieuse en 2’27’’65, a privé Camille Dauba du titre de championne de France de la distance pour deux centièmes de seconde (2’27’’67). Meilleur temps des séries du 100m brasse, Théo Bussière était le favori de la finale mais le nageur marseillais a craqué face à Antoine Viquerat. Le Toulousain a amélioré sa marque de la matinée en 1’00’’99 alors que son dauphin a été plus d’une seconde plus lent (1’01’’18) quand Carl Aitkaci complète le podium (1’01’’39).Sacré champion de France du 200m nage libre l’an dernier à Rennes, Jordan Pothain a conservé sa couronne sans remporter la finale de la discipline à Saint-Raphaël. En effet, le Niçois (1’47’’89) a été battu de neuf centièmes par le Suisse Roman Mityukov (1’47’’80) à l’occasion de la finale. Jonathan Atsu (1’48’’02) s’offre la médaille d’argent devant Enzo Tesic (1’48’’24). Pour sa part, Cyrielle Duhamel a remporté la finale du 100m dos en 1’02’’33 devant Mathilde Cini (1’02’’48) et la jeune pépite de seulement quinze ans Mary-Ambre Moluh (1’02’’49). A l’occasion de la finale du 400m quatre nages, Emilien Mattenet s’est imposé en 4’28’’09, prenant nettement le meilleur sur Léon Marchand (4’19’’05) et Clément Bidard (4’22’’41). Une avant-dernière journée qui n’a pas été un feu d’artifice mais les performances ont été solides avant une dernière journée où le 100m nage libre sera l’attraction, venant clôturer ces championnats de France.