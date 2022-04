Championnats de France : Hénique et Wattel réussissent les minimas

Pas de troisième billet pour Grousset

Minima de qualification pour les Mondiaux (12)

Maxime Grousset (50 papillon et 100 NL)

Florent Manaudou (50 papillon)

Emma Terebo (100 dos)

Mary-Ambre Moluh (50 dos, 100 dos)

Yohann Ddoye-Brouard (100 dos)

Mewen Tomac (100 dos)

Hadrien Salvan (100 NL, 200 NL)

Analia Pigrée (50 dos)

Charlotte Bonnet (200NL)

Damien Joly (800 NL)

Marie Wattel (100 NL, 50 papillon)

Mélanie Hénique (50 papillon)

Léon Marchand (200 4nages et 200 brasse)





Minima de qualification pour les Euros (1)

Béryl Gastaldello (50 dos)

Deux qualifiées de plus pour les championnats du monde de natation de Budapest (qui auront lieu en juillet) et les championnats d'Europe de Rome (qui auront lieu en août). Les deux nageuses de Marseilleont décroché leur billet sur 50m papillon en réussissant les minimas, fixés à 26"32, en finale des championnats de France de Limoges. Hénique a décroché une nouvelle médaille d'or, en l'emportant en 25"62, alors que Wattel a nagé en 26"26. Pas de minimas en revanche sur 200m dos, où la victoire en finale est revenue à la Néerlandaise du club de Montpellier Sharon van Rouwendaal, et le titre de championne de France à Emma Terebo (24 ans). Mais l'Amiénoise a nagé en 2'11"35, alors qu'un temps de 2'11"08 était demandé. Sur 800m, les Russes Anastassia Kirpitchnikova et Anna Egorova, membres des clubs de Montpellier et Clichy, ont pris les deux premières places de la finale. Le titre est revenu à la jeune Alexa Reyna (17 ans), mais dans un temps de 8'43"32 largement au-dessus des minimas, fixés à 8'29.Du côté des hommes, sur 100m papillon, aucun billet pour Budapest et Rome n'a été distribué, puisque Clément Secchi (22 ans), qui a décroché le titre, a nagé en 52"31, alors qu'il fallait réussir 51"96. Il n'y aura pas de Français non plus sur 50m nage libre, puisque personne n'a nagé en 22"18 ou moins, Maxime Grousset étant sacré champion de France en 22"28. Le Clichois devra donc se contenter du 50m papillon et du 100m nage libre.