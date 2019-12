🏊♂️ #ChampionnatDeFrance

🔥 Jérémy Stravius champion de France du 100m papillon ! pic.twitter.com/ZaQDy4NgAt

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 12, 2019

Gastaldello sur sa lancée, Wattel plus forte que Bonnet



🏊 #ChampionnatDeFrance

🔥 Marie Wattel s'impose sur 100m nage libre et bat le record de France (51.45) pic.twitter.com/CGPLTTIKDJ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 12, 2019

Lesaffre sacrée mais déçue de son temps



#Angers2019 🏊🏼‍♀️🏊🏼‍♂️

Fantine LESAFFRE est championne de France du 200m 4 nages en 2:08.15🥇 devant Cyrielle DUHAMEL (2:10.09)🥈 et Camille DAUBA (2:12.01)🥉

📸KMSP/S.KEMPINAIRE pic.twitter.com/PXJ3Jkp8rH

— FFN (@FFNatation) December 12, 2019

Moins d’une semaine après les championnats d’Europe, la saison en bassin de 25m se poursuit. Dans le bassin d’Angers, la fine fleur de la natation tricolore a rendez-vous pour les championnats de France. L’occasion pour certains nageurs d’oublier les résultats de de Glasgow et c’est le cas pour Jérémy Stravius. Le sociétaire de l’Olympic Nice Natation, revenu sans médaille d’Ecosse, a raflé deux nouveaux titres nationaux. En début de soirée, l’ancien champion du monde a dominé le 100m papillon en 50’’99, une demi-seconde devant l’Antibois Nans Roch alors que le Marseillais Oussama Sahnoune complète le podium. Moins d’une heure plus tard, le natif d’Abbeville a remporté le duel qui l’opposait à son compère d’entraînement Jérémy Desplanches sur le 100m quatre nages en 52’’55 alors que Maxime Grousset a complété le podium. Médaillé de bronze européen sur le 1500m nage libre, David Aubry a démontré sa capacité à briller sur des distances plus courtes en dominant le 400m nage libre en 3’40’’30 devant Jordan Pothain, qui confirme être sur le chemin d’un retour en forme, et Joris Bouchaut.Les longues distances qui ont vu la Russe Anastassia Kirpitchnikova s’imposer sur le 1500m nage libre féminin devant la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal.. Revenue de Glasgow avec cinq médailles dont le titre sur le 4x50m nage libre, Béryl Gastaldello a fait une première apparition dans le bassin d’Amiens ce jeudi. La nageuse du CN Marseille, qui ne prendra pas part à l’intégralité des championnats afin de préparer la dernière étape de l’International Swimming League, à Las Vegas les 20 et 21 décembre,. Une première journée des championnats de France en petit bassin qui a vu le retour de Charlotte Bonnet. Mais la sociétaire du club de Nice a eu droit à une mauvaise surprise.alors qu’Anouchka Martin complète le podium.Un record de France qui était l’objectif de Fantine Lesaffre sur le 200m quatre nages mais, assurant avoir manqué de rythme pour sa première sortie dans ces championnats de France en petit bassin, la nageuse du club de Vanves a échoué dans son objectif. Loin devant la concurrence, elle s’impose en 2’08’’15, à 46 centièmes de la marque toujours détenue par Camille Muffat, alors que Cyrielle Duhamel et Camille Dauba prennent les médailles d’argent et de bronze. La finale du 200m dos a vu Yohann Ndoye Brouard réaliser une dernière longueur parfaite pour s’imposer en 1’51’’76 devant Mewen Tomac et Geoffroy Mathieu. Dominée l’an passée à Montpellier par Fanny Deberghes, qui avait fini deuxième derrière Charlotte Bonnet, Solène Gallego a pris sa revanche dans le bassin angevin en dominant la finale du 50m brasse. La nageuse de Canet en Roussillon s’impose en 30’’64 quand Meghan Frouin prend le bronze.