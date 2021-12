Championnats de France : Deuxième titre pour Wattel et Aitkaci, Tomac sacré deux fois dans la même journée

#EnDirect #natation #Montpellier2021

Série rapide du 1500m nage libre messieurs

🥇 Sacha VELLY 15:01.86

🥈 David AUBRY 15:19.50

🥉 Damien JOLY 15:19.92

Velly brille sur le 1500m nage libre

Aitkaci a pris sa revanche, Grousset sacré sur le 100m nage libre

Marie Wattel termine les championnats de France avec deux titres individuels. Déjà sacrée sur le 50m nage libre ce samedi, la nageuse du CN Marseille a récidivé à l’occasion de la finale du 100m papillon ce dimanche. Victorieuse en 58’’50, elle devance très nettement la championne de France du 200m papillon Lilou Ressencourt (59’’21) alors que Mika Heideyer complète le podium (1’00’’30). Mewen Tomac, quant à lui, a rapporté deux médailles d’or à son club d’Amiens. Le nageur de 20 ans a tout d’abord dominé le 50m dos en 25’’19, rejoint sur le podium par Stanislas Huille (25’’46) et Jérémy Stravius (25’’65). Quelques minutes plus tard, c’est sur le 200m quatre nages que Mewen Tomac a été sacré champion de France. En effet, alors que le Suisse Jérémy Desplanches a remporté la course en 1’59’’41, l’Amiénois a remporté le titre en 1’59’’73 devant Enzo Tesic (2’00’’11) et Emilien Mattenet (2’02’’32).Jérémy Desplanches a également pu assister au 19eme titre en grand bassin de sa compagne Charlotte Bonnet. Dominée par la Russe Anna Egorova lors de la finale du 400m quatre nages, victorieuse en 4’09’’09, la nageuse de l’Olympic Nice Natation a remporté le titre national en 4’12’’19 devant Camille Tissandie (4’14’’32) et Valentine Leclercq (4’16’’07). Une dernière journée de compétition dans le bassin de Montpellier qui a démarré par la série rapide du 1500m nage libre masculin. Une course qui a connu une surprise avec les valeurs sûres David Aubry (15’19’’50) et Damien Joly (15’19’’92) qui ont dû s’incliner face à la jeunesse de Sacha Velly, seulement âgé de 16 ans, qui remporte le titre en 15’01’’86 et confirme ses bonnes dispositions sur les longues distances, lui qui a déjà été sacré champion de France sur le cinq et le dix kilomètres en eau vive.Ex-aequo avec Antoine Viquerat ce samedi sur le 100m brasse, Carl Aitkaci est allé chercher un deuxième titre de champion de France à l’occasion de la finale du 50m brasse. Le nageur des Etoiles 92 est, cette fois, monté seul sur la première marche du podium avec une victoire en 27’’66 devant… Antoine Viquerat (27’’73) et Melvin Maillot (27’’96). Si la Canadienne Mary-Sophie Harvey a remporté la finale du 200m dos, le titre de championne de France revient à Bertille Cousson, sacrée en 2’11’’52. Elle devance Fantine Lesaffre (2’12’’17), dont c’est le troisième podium cette semaine, et Lou-Anne Guitton (2’14’’53). La dernière course, la finale du 100m nage libre masculin, a vu Maxime Grousset terminer la semaine sur un deuxième titre après celui du 50m papillon. En effet, le nageur de Clichy s’est imposé sur l’épreuve-reine en 48’’45 alors que Charles Rihoux et Julien Berol partagent la médaille d’argent à bonne distance (49’’09).