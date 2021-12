Championnats de France : Des titres nationaux pour Pigrée, Wattel ou encore Grousset

Aitkaci et Viquerat ex-aequo sur le 100m brasse

Triplé des Dauphins sur le 1500m féminin

Cette troisième journée des championnats de France à Montpellier a vu Analia Pigrée confirmer. Après son titre sur le 50m dos ce jeudi, la sociétaire du club de Canet-en-Roussillon a confirmé à l’occasion du 100m dos. Bouclant la distance en 59’’88, la double médaillée lors des championnats d’Europe en petit bassin de Kazan a devancé la Canadienne Mary-Sophie Harvey (1’00’’16) alors que le podium est complété par Emma Terebo (1’00’’65) et Mary-Ambre Moluh (1’01’’22). Mais la course la plus attendue était sans aucune doute la finale du 50m nage libre avec l’explication entre Marie Wattel, Béryl Gastaldello et Charlotte Bonnet. Au terme d’une épreuve intense, c’est Marie Wattel qui a eu le dernier mot en 24’’74 devant Béryl Gastaldello (24’’95) et… Lison Nowaczyk (25’’28). La nageuse de Béthune a devancé d’un centième de seconde Charlotte Bonnet. Cette dernière a toutefois pu voir son compagnon, le Suisse Jérémy Desplanches, dominer le 400m quatre nages en 4’15’’12. Une distance sur laquelle le titre revient à Emilien Mattenet en 4’15’’69 devant Léo Gruart (4’23’’18) et Baptiste Colomas (4’26’’68).Le résultat le plus surprenant restera celui de la finale du 100m brasse masculin. En effet, à la touche, Carl Aitkaci et Antoine Viquerat n’ont pas été en mesure d’être départagés aux centièmes de seconde. Le nageur des Etoiles 92 et celui des Dauphins du TOEC partagent le titre de champion de France devant Antoine Marc (1’01’’67), ce dernier ayant été devancé par le Polonais Kacper Pastula (1’01’’65). Maxime Grousset, quant à lui, a connu une soirée en deux temps. Tout d’abord, le nageur de Clichy a dominé la finale du 50m papillon en 23’’39 devant Thomas Piron (23’’54) et Julien Berol (23’’60) mais n’a pas su monter sur le podium en fin de programme sur le 200m nage libre. Seulement sixième, il a vu de loin Hadrien Salvan remporter le titre hexagonal en 1’47’’52 devant Roman Fuchs (1’48’’34) et Enzo Tesic (1’48’’35). Ce dernier prive d’une médaille Jordan Pothain, seulement quatrième à quatre dixièmes de seconde du podium.Une avant-dernière soirée de compétition qui a démarré avec la série rapide du 1500m nage libre féminin. Alors que la Russe Anastasia Kirpitchnikova, sociétaire du club de Montpellier, a nettement dominé la distance en 15’59’’15, le podium a été trusté par les représentantes des Dauphins du TOEC. En effet, le titre de championne de France revient à Adeline Furst en 16’28’’26) devant ses coéquipières à Toulouse Marie Kuntzmann (16’33’’09) et Madelon Catteau (16’36’’83). La finale du 200m papillon a vu Lilou Ressencourt remporter le titre en 2’11’’61, privant le club toulousain d’un nouveau titre avec Tabatha Avetand terminant deuxième (2’11’’80) devant la Castraise Camille Tissandie (2’13’’91). Sur le 200m brasse, Justine Delmas n’a pas laissé Fantine Lesaffre remporter un 18eme titre national. La sociétaire du club de Saint-Germain-en-Laye s’est imposée en 2’26’’76 devant la représentante d’Antibes (2’28’’52) alors qu’Adèle Blanchetière complète le podium (2’30’’19). Des championnats de France qui vont se conclure ce dimanche, avec notamment la finale du 100m nage libre masculin.