Championnats de France : Bonnet, Lesaffre et Marchand dans le coup pendant les séries

C’est parti pour les championnats de France de natation ! A un peu plus d’un mois des Jeux Olympiques de Tokyo, les meilleurs nageurs français se retrouvent à Chartres cette semaine et ils sont nombreux à rêver d’un billet olympique. A ce jour, ils ne sont que six à être assurés du voyage au Japon : Marie Wattel (100m, 100m papillon), Mélanie Hénique (50m), Florent Manaudou (50m), Yohann Ndoye Brouard (100m dos, 200m dos) et David Aubry (800m). Lors des championnats de France, les nageurs rêvant des JO devront réussir un chrono lors des séries matinales (calculé sur la base des standards B de la Fédération internationale) et un autre lors des finales (standards A) pour décrocher leur billet, sachant qu’il ne peut pas y avoir plus de deux qualifiés par épreuve.

Ca se bouscule sur 400m

Ce mardi matin, six épreuves étaient au programme, et 19 nageurs ont réussi les « minimas matinaux ». Sur le 400m 4 nages masculin, Emilien Mattenet (21 ans) et le grand espoir de la natation française Léon Marchand (19 ans) ont nagé en-dessous du temps requis (4’21"46) et devront nager au pire en 4’15"84 dans la soirée pour être sûrs d’aller à Tokyo. Sur 400m, ils sont cinq à avoir réussi le temps demandé en séries (3’53"58) : Joris Bouchaut (26 ans), Tommy-Lee Camblong (20 ans), Marc-Antoine Olivier (25 ans), Nicolas d’Oriano (24 ans) et Logan Fontaine (22 ans). Sur 100m brasse, il fallait réussir 1’01"73 et ils sont deux à y être parvenus : Antoine Viquerat (23 ans) et Théo Bussière (26 ans).

Lutte entre Bonnet et Gastaldello pour rejoindre Wattel

Du côté des filles, Marie Wattel (23 ans), qui a déjà son billet sur 100m papillon et a signé le meilleur temps français des séries (la Suédoise Louise Hansson était également présente et a été plus rapide qu’elle), a vu deux autres nageuses réussir les « minimas matinaux » fixés à 59"66 : Charlotte Bonnet (25 ans) et Béryl Gastaldello (25 ans). La finale s’annonce donc palpitante ce soir ! Sur 200m 4 nages, le chrono requis était de 2’16"54 et Fantine Lesaffre (26 ans), Cyrielle Duhamel (21 ans) et Camille Dauba (23 ans) l’ont réussi. Enfin, sur 1500m, la dernière épreuve de la matinée, Lara Grangeon-De Villèle (30 ans), Aurélie Muller (31 ans), Adeline Furst (27 ans) et Lisa Pou (22 ans) ont réussi les 16'51"71 demandés.