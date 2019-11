Zarco: Un choix entre Ducati (Avintia), Yamaha (essai) et la Moto2

Johann Zarco va rapidement devoir se positionner. Mais au moins, le double champion du monde Moto2 a des choix face à lui. Et le premier consiste à rester en MotoGP. Il apparaît évident que la piste numéro 1 s'est évanouie avec le choix de Honda de nommer Alex Marquez avec son frère pour l'équipe Repsol. Mais Zarco souhaite d'abord et avant tout courir. Ce qui donne du poids à la proposition de Ducati de lui offrir un guidon chez Avintia. S'il a d'abord refusé l'offre de l'équipe espagnole, le constructeur italien lui a apporté des garanties techniques avec des ingénieurs, des moyens et un contrat usine pour 2020. Et d'autres perspectives si tout fonctionne bien.

Le Tricolore réserve pour l'heure sa réponse et pourrait également repartir en Moto2 pour prendre la place d'Alex Marquez, champion en titre. A moins que l'option Yamaha ne revienne en force. Le constructeur japonais lui a clairement ouvert la porte en réitérant sa proposition de pilote d'essais malgré son passage chez Honda. Ce serait même un plus alors que Zarco pensait que ce serait rédhibitoire.

Dans tous les cas, le temps presse et sa réponse est attendue très rapidement.