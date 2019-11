Zarco chez Ducati (Avintia) en 2020 mais absent des tests à Jerez

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Johann Zarco. Plutôt enclin à accepter l'offre de Marc VDS pour remplacer Alex Marquez en Moto2 (et donc viser une 3e couronne mondiale), il roulera finalement encore en MotoGP la saison prochaine. On savait que Ducati lui avait proposé de rouler au sein de son équipe Reale Avintia, il aurait accepté cette proposition.

De fait, le constructeur italien n'a pas lésiné pour le convaincre. D'abord en lui proposant un contrat Ducati et non pas Avintia puis en renforçant la structure technique avec 3 personnes détachées dans son box et en lui offrant une moto de 2019. Tout cela équivaut à faire passer Avintia de structure privée à deuxième équipe satellite de Ducati.

Pour confirmer cette réponse positive, on peut reprendre les propos de Claude Michy, organisateur du GP de France, qui a confirmé qu'il y aurait bien deux pilotes français en MotoGP en 2020. De plus, Karel Abraham a confirmé qu'il ne roulerait pas sur Avintia malgré un contrat en 2020...

Malgré ces bonnes nouvelles, Zarco ne roulera pas à Jerez pour les derniers tests de la saison qui ont lieu lundi et mardi. Il souffre toujours de la cheville suite à sa chute lors de la dernière course de la saison.