Yamaha Petronas SRT : Pas de GP des Pays-Bas pour Franco Morbidelli

Franco Morbidelli to miss DutchGP

Knee injury sustained in training puts @FrankyMorbido12 out of action for ninth round of the season



Speedy recovery Franky! 💚#PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | #MotoGP pic.twitter.com/ErVOPdBRDr



— PETRONAS SRT (@sepangracing) June 22, 2021

Morbidelli déjà fragilisé au genou gauche

Franco Morbidelli a droit à des vacances anticipées. Alors que le MotoGP observera sa traditionnelle pause estivale durant le mois de juillet, au lendemain du Grand Prix des Pays-Bas, le coéquipier de Valentino Rossi au sein de l’écurie Yamaha Petronas SRT est contraint de déclarer forfait pour la neuvième manche du championnat, disputée ce week-end dans la « cathédrale » d’Assen. Via un communiqué, l’écurie malaisienne confirme que le vice-champion du monde 2020 souffre d’une « blessure au genou gauche contractée à l’entraînement », qui est « suffisante pour que Franco manque l'épreuve du week-end prochain » en terre néerlandaise. Afin de « déterminer quel sera le meilleur plan d'action pour son rétablissement », Franco Morbidelli va prochainement passer des examens avant de profiter du repos octroyé à tous les pilotes par le calendrier de la saison du MotoGP.Cette blessure intervient alors que plusieurs incidents ont déjà touché le genou gauche du natif de Rome. Touché au ménisque et aux ligaments croisés à la suite d’un accident lors d’un entraînement au ranch de Valentino Rossi, à Tavullia. « Je me suis fait une chaleur en m'entraînant au Ranch, mais je ne suis pas tombé, je me suis rattrapé, avait confié l’Italien lors du Grand Prix de France, assurant que cette blessure était liée à un essai de changement de moto durant une course. J'ai dû mettre la jambe au sol et, comme vous l'avez vu, mon genou est faible donc j'ai commencé à avoir mal depuis la semaine dernière. » Toutefois, l’écurie Yamaha Petronas SRT ne s’est pas étendue sur les raisons de la blessure de son pilote, ni sur l’éventualité de nommer un remplaçant pour le Grand Prix des Pays-Bas. Sortant d’une course à oublier au Sachsenring avec une 18eme place devant Maverick Viñales, Franco Morbidelli va avoir du temps pour se remettre avant la reprise prévue le 8 août en Autriche.