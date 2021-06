Yamaha Petronas SRT : Morbidelli remplacé par Gerloff pour le GP des Pays-Bas

Gerloff : « Ce sera un nouveau circuit pour moi »

Valentino Rossi ne sera pas seul à défendre les couleurs de l’écurie Yamaha Petronas SRT à Assen. Au lendemain de l’annonce du forfait de Franco Morbidelli, sérieusement blessé au genou gauche lors d’une séance d’entraînement ce mardi, la formation malaisienne a confirmé que l’Italien sera bien remplacé pour le Grand Prix des Pays-Bas, prévu ce week-end. Alors qu’à pu être avancé le nom du pilote turc Toprak Razgatiloglu, actuellement deuxième du Superbike, c’est vers un autre pilote de ce championnat que la formation dirigée par Razlan Razali s’est tournée. Ayant découvert le MotoGP la saison passée quand il a remplacé Valentino Rossi, incertain à cause du coronavirus, lors des essais libres du Grand Prix d’Europe à Valence, Garrett Gerloff est assuré de faire ses grands débuts en course dans le championnat de référence ce dimanche sur le tracé de la « Cathédrale » d’Assen.Troisième de la course sprint disputée en mai dernier au MotorLand d’Aragon, Garrett Gerloff va retrouver le guidon de la M1, qu’il a ainsi brièvement connu la saison passée. « Je suis excité par cette opportunité qui se présente à moi, je ne suis pas du genre à fuir devant un défi donc je suis prêt à prendre la piste. Ce sera un nouveau circuit pour moi et j’adore essayer de nouveaux tracés. Le circuit d’Assen me semble amusant, rapide et avec du rythme, qui peut très bien s’adapter à mon style de pilotage, a confié le pilote américain dans un communiqué. Je suis impatient à l’idée de monter à nouveau sur la Yamaha M1 et de tourner l’accélérateur. Nous verrons bien comment ça va se passer mais je me sens bien et je veux remercier Yamaha et l’écurie d’avoir pensé à moi. Ce ne sera pas facile mais je vais faire de mon mieux. » L'objectif sera de faire oublier le mauvais week-end de la firme d'Hamamatsu au Sachsenring le week-end dernier.