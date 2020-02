Yamaha Petronas : Le titre, pas encore un objectif pour Fabio Quartararo

C’était l’attraction à Sepang ce jeudi, à la veille des premiers essais officiels MotoGP de l’année 2020. L’écurie Yamaha Petronas SRT a, en effet, présenté ses couleurs pour la saison qui débutera le 8 mars prochain à Losail. Si la livrée ne change pas, il y a des détails qui ne mentent pas et, contrairement à la saison 2019, ce sera bien Fabio Quartararo qui bénéficiera du soutien le plus appuyé de la part de l’usine Yamaha. Une évolution de la hiérarchie qui tient à la signature récemment officialisée du pilote français en faveur de l’écurie officielle de la firme d’Hamamatsu pour remplacer Valentino Rossi en 2021 et 2022. Mais, malgré cette progression dans la hiérarchie, le Niçois ne compte pas revoir son approche par rapport à sa saison de rookie plus que réussie, marquée par sept podiums et sept pole positions. « Nous avons beaucoup de travail à faire. Pas à pas, nous allons définir nos buts pour le Qatar, en regardant le potentiel de notre moto, et des autres, a confié Fabio Quartararo en conférence de presse. J'ai vraiment hâte car depuis les tests de Jerez, ça fait trop longtemps sans moto, j'ai vraiment hâte. »

Le titre, pas encore un objectif pour Quartararo



Après avoir rivalisé en piste avec Marc Marquez et avec un plein soutien technique de la part de Yamaha, dont la fourniture de la version 2020 de la YZR-M1, Fabio Quartararo pourrait revoir ses ambitions à la hausse. Mais le Français se refuse à rêver trop grand non sans être prêt à se battre en piste. « Je ne veux pas dire que je suis prêt pour le titre, car je ne le suis pas, mais c'est une année où nous pourrons nous battre pour de bonnes positions dès le premier Grand Prix, assure ‘El Diablo’. Je ne veux pas dire que je finirai au moins deuxième du championnat mais nous nous battrons pour de très bonnes positions sur beaucoup de courses. Mon objectif sera de finir plus régulièrement sur le podium et d'être plus souvent en lutte pour la victoire en fin de course. » Le premier but pour Fabio Quartararo sera de bien lancer la saison à l’occasion de ces essais organisés sur les terres de son écurie. « L'an dernier à la même époque, nous étions 16emes du classement ici en tests, et je pense que nous serons plus haut dans le classement cette année », assure le pilote tricolore.