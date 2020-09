Yamaha Petronas : 99% de chances de signer pour 2021 selon Valentino Rossi

Valentino Rossi n’en a pas encore terminé avec le MotoGP. « The Doctor », qui sera remplacé par Fabio Quartararo au sein de l’écurie officielle Yamaha dès la saison prochaine, a donné un net indice sur son avenir lors de la conférence de presse préalable au Grand Prix de Saint-Marin, disputé ce week-end sur le circuit de Misano, situé à quelques encablures de son fief Tavullia. D’abord, le fantasque pilote italien a tenu à répondre aux rumeurs l’envoyant à la retraite à l’issue du Grand Prix du Portugal, dernière manche de la saison 2020, disputé le 22 novembre prochain à Portimão. « Ce n'est pas vrai », a déclaré Valentino Rossi à ce sujet. En effet, à 41 ans, le nonuple champion du monde veut poursuivre une carrière démarrée dans la catégorie 125cc en 1996.

Rossi ne se voit pas ailleurs que chez Yamaha Petronas

Un avenir qui, s’il ne sera plus au sein de l’écurie officielle avec Maverick Viñales, devrait s’écrire toujours avec le constructeur japonais Yamaha. « Nous prenons du temps dans nos discussions avec Yamaha car nous avons le temps, ajoute Valentino Rossi. Mais je peux dire que je serai à 99% avec Yamaha-Petronas l'an prochain. » Si cette arrivée se confirme, l’Italien et Fabio Quartararo vont finalement échanger leurs guidons. Le Grand Prix de Saint-Marin, tout comme celui d’Emilie-Romagne le week-end prochain toujours à Misano, sera ouvert à un public restreint pour la première fois depuis le démarrage de la saison à Jérez de la Frontera. « C'est un petit pas, mais dans la bonne direction », assure Valentino Rossi à ce sujet, lui qui pourra ainsi compter sur un soutien populaire.