Yamaha : Aucune inquiétude en vue du GP de France pour le chirurgien qui a opéré Fabio Quartararo

Fabio Quartararo sera bien au rendez-vous du Grand Prix de France. Handicapé ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne en raison de douleurs à l’avant-bras droit, le pilote Yamaha a subi ce mardi une opération effectuée à l’hôpital d’Aix-en-Provence par docteur Olivier Dufour. Ce dernier a expliqué dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe avoir opéré le pilote français « d'un syndrome des loges d'effort chronique », expliquant qu’il « a fallu ouvrir toutes les aponévroses pour libérer de la place pour le muscle ». Une blessure qui affecte de nombreux pilotes dans la catégorie MotoGP et que ce médecin explique par le fait que « le guidon n'est pas tout droit, il est incurvé aux extrémités et le poignet est toujours en inclinaison cubitale », assurant que « le corps humain n'est pas fait pour ça » et que le muscle cubital « le corps humain n'est pas fait pour ça », provoquant alors des problèmes d’ordre physique. Pour le docteur Dufour, le souci vient du fait que le pilotage d’une MotoGP fait partie des « sports où on fait des efforts prolongés sans pouvoir s'arrêter un petit peu », provoquant ainsi une « hyperpression du fait d’un effort avec une contraction prolongée ».

Aucun problème pour le Grand Prix de France

Assurant que « l’être humain n'est pas fait pour rester trois quarts d'heure accroché à une barre fixe », le chirurgien orthopédique spécialiste du syndrome des loges met en cause les machines elles-mêmes. « En vitesse, avec les freins carbone et le développement des machines, c'est sûr que ça peut créer des problèmes », assure-t-il. Quant au retour en compétition de Fabio Quartararo au Grand Prix de France le 16 mai prochain, c’est une perspective que le docteur Dufour encourage. « Il faut que le pilote ne s'arrête jamais de piloter car c'est un problème qui revient souvent quand il y a un arrêt prolongé de la pratique. Il faut solliciter le bras une semaine après l’opération, il faut un effort dessus, assure le médecin dans cet entretien. C'est impératif car sinon l'aponévrose se referme et l'opération n'aura servi à rien. Il faut que l'aponévrose repousse au-dessus des muscles. » Après cette mauvaise expérience lors du Grand Prix d’Espagne, Fabio Quartararo devrait donc être en mesure de se battre aux avant-postes sur le Circuit Bugatti du Mans pour son Grand Prix à domicile, mais les responsables du MotoGP devraient sans doute se pencher sur ces problèmes physiques qui se multiplient pour les pilotes.