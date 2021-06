Tech 3 KTM : Arrivée du jeune Remy Gardner la saison prochaine

#MotoGP beckons for @GardnerRemy! 🇦🇺

The Australian will move up to the premier class with @Tech3Racing in 2022! 🙌



NEWS | 📰https://t.co/ap134nqVEH



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 2, 2021

Petrucci et Lecuona vers la sortie

Il va y avoir du mouvement chez Tech 3 la saison prochaine. Alors que l’écurie française aligne actuellement l’Italien Danilo Petrucci et l’Espagnol Iker Lecuona, Hervé Poncharal et KTM ont confirmé l’arrivée en 2022 du jeune pilote australien Remy Gardner, actuel leader du championnat du monde Moto2 et récent vainqueur au Mugello dans la catégorie. Ayant déjà évolué au sein de l’écurie basée à Bormes-les-Mimosas avant de rejoindre la filière KTM, Remy Gardner va suivre les traces de son père Wayne Gardner, pilote en Grand Prix il y a une trentaine d’années. « Je suis extrêmement flatté que KTM me donne cette opportunité. C’est un rêve qui devient réalité pour moi, a confié l’Australien dans un communiqué. J’ai tellement travaillé pour en arriver là. C’est une chance et il me tarde d’essayer cette moto. J’aimerais juste remercier tout le clan KTM de croire en moi. »Cette arrivée de Remy Gardner au sein de l’écurie Tech 3 la saison prochaine tendent à confirmer les récentes informations concernant Danilo Petrucci. Le pilote italien, remercié par Ducati la saison passée, ne devrait pas rester plus d’une saison dans le giron de KTM. En effet, selon le magazine britannique Autosport, le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2019 et du Grand Prix de France 2020 a vu la firme de Mattighofen renoncer à la clause permettant le renouvellement pour un an de son contrat. Un sort qui pourrait également être le même pour Iker Lecuona, qui peine dans sa progression après sa première saison complète dans la catégorie-reine. En effet, ayant vu Jorge Martin lui échapper en vue de la saison 2021, KTM serait prête à faire monter en MotoGP le jeune pilote espagnol Raúl Fernandez dès l’an prochain, qui viendrait ainsi remplacer son compatriote au guidon de la RC16.