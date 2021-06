Saison 2021 : Le GP des Amériques prend la place laissée vacante par le Japon

#AmericasGP IN and #ThaiGP delayed by one week! 🏁

Check your diaries, here are all the dates for the updated 2021 #MotoGP Calendar! 📅 pic.twitter.com/VXnlkPSWMG



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 23, 2021

La tournée asiatique maintenue

Le MotoGP s’adapte à l’évolution de la crise sanitaire. A quelques jours de la neuvième manche de la saison, disputée sur le circuit néerlandais d’Assen, la Fédération Internationale de motocyclisme (FIM), l’Association Internationale des écuries (IRTA) et le détenteur des droits commerciaux de la discipline Dorna Sports ont annoncé des modifications du calendrier de la saison 2021. La première décision concerne le Grand Prix du Japon, initialement prévu sur le circuit de Motegi du 1er au 3 octobre prochain. En effet, face à l’évolution de la pandémie dans l’archipel et en raison des restrictions de voyage toujours en vigueur, le championnat du monde MotoGP a finalement renoncé à faire étape au Japon cette année, comme cela a été le cas en 2020. Toutefois, le créneau qui était réservé à l’étape japonaise ne restera pas vacant. Prévu dans la première mouture du calendrier, le Grand Prix des Amériques a retrouvé une place.Alors que le Grand Prix de Saint-Marin, prévu le 19 septembre, viendra conclure l’été européen du MotoGP, le paddock prendra la direction du Circuit des Amériques d’Austin. La manche américaine du calendrier récupère les dates initiales du Grand Prix du Japon, du 1er au 3 octobre. Afin de permettre cet ajustement, le Grand Prix de Thaïlande doit être repoussé. Prévue le 10 octobre, la manche disputée sur le circuit de Buriram aura lieu une semaine plus tard, du 15 au 17 octobre prochain. Une étape thaïlandaise qui lancera une tournée de trois week-ends consécutifs en Asie et en Océanie puisque le Grand Prix d’Australie, à Philip Island, suivra le 24 octobre avant le Grand Prix de Malaisie à Sepang le 31 octobre. Le Circuit Ricardo-Tormo de Valence accueillera ensuite la dernière des 19 manches de la saison le 14 novembre. Seul le cas du Grand Prix d’Argentine reste en suspens, sans certitude de pouvoir retrouver une place au calendrier.