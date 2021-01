Saison 2021 : Deux courses reportées, le calendrier du début de saison modifié

A double header under the lights to kick off 2021! 🤩

Check out the provisional #MotoGP calendar, including the return of Portimao! 📅 pic.twitter.com/Qzhs0AIudR



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 22, 2021

Double ration à Losail, Portimão de retour

A l’image de la Formule 1, le MotoGP doit revoir son calendrier pour le début de la saison 2021. En effet, face à crise sanitaire qui continue de faire rage, La Fédération Internationale de motocyclisme (FIM), le détenteur des droits commerciaux du MotoGP Dorna Sports et l’association des équipes (IRTA) ont dévoilé ce vendredi un calendrier remodelé pour les premières courses de la saison. Si l’ouverture de la saison reste programmée le 28 mars prochain avec le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail, il n’est plus question d’enchaîner avec les Grand Prix d’Argentine à Termas de Rio Hondo puis le Grand Prix des Amériques à Austin. Ces deux courses sont, pour le moment, reportées en deuxième partie de saison, à une date qui reste pour le moment inconnue.Afin de combler le vide laissé dans le calendrier par ces deux reports liés à la situation sanitaire, les dirigeants du MotoGP ont fait preuve de créativité. A l’image de ce qui avait été mis en place la saison passée à Jérez de la Frontera, Misano ou encore au Red Bull Ring, il y aura finalement deux courses à Losail. En effet, une semaine après le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix de Doha aura lieu au même endroit et toujours avec une course en soirée. Le « continental circus » prendra ensuite le chemin de l’Europe puisque le premier circuit de réserve entre au calendrier. Dernière manche en 2020, le Grand Prix du Portugal sera la troisième en 2021, toujours sur le circuit de Portimão. Un tracé qui devrait vivre des semaines agitées avec, donc, le MotoGP mais également le championnat du monde d’endurance automobile qui y lancera sa saison en lieu et place de Sebring et la Formule 1 qui doit y faire étape au début du mois de mai. Concernant le MotoGP, le circuit de Mandalika, en Indonésie, reste en réserve en cas de nouvelle annulation dans le courant de l’année.