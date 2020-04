Saison 2020 : L’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande retirés du calendrier

Le calendrier de la saison 2020 du MotoGP a été amputé de trois épreuves. Alors que le Grand Prix du Qatar n’a pu être disputé que dans les catégories Moto2 et Moto3 au début du mois de mars, les sept manches suivantes ont toutes été reportées à une date ultérieure dans la deuxième moitié de l’année 2020. Mais, cette fois, Dorna Sports n’a pas eu d’autre choix que d’acter l’annulation pure et simple des trois manches suivantes au calendrier, prévues en juin et juillet prochain. En effet, le Grand Prix d’Allemagne prévu au Sachsenring le 21 juin ainsi que le Grand Prix des Pays-Bas programmé le 28 juin dans la « cathédrale » d’Assen ne se disputeront pas cette année. A cela s’ajoute le retour tant attendu du Grand Prix de Finlande, qui devait se courir le 12 juillet sur le flambant neuf KymiRing.

Une saison raccourcie et condensée sur cinq mois à prévoir

Si le calendrier n’est pas remodelé, le début proprement dit de la saison 2020 du MotoGP ne pourra pas avoir lieu avant le 9 août prochain et le Grand Prix de République tchèque sur le circuit de Brno. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons l’annulation de ces trois importants rendez-vous, confirme dans un communiqué Carmelo Ezpeleta, patron de Dorna Sports. Le Grand Prix d’Allemagne a lieu sur un tracé unique en son genre, avec une incroyable histoire. Le KymiRing est quant à lui une superbe destination pour réaccueillir le Championnat du Monde après 38 ans d’absence en Finlande. Et Assen était de son côté le seul tracé à observer une série interrompue depuis 1949. Au nom de Dorna Sports, j’aimerais remercier tous les fans de leur compréhension et de leur patience, alors que nous attendons une amélioration du contexte. Nous sommes impatients de retourner au Sachsenring, à Assen et de découvrir ce KymiRing en 2021. » Une saison qui s’annonce donc courte, intense et condensée sur quelques mois.