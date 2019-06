Quartararo fait le show à Assen

C’est l’homme en forme en MotoGP ! Et même la valeur référence sur un tour. Pour preuve, Fabio Quartararo (20 ans), rookie dans la catégorie il faut le rappeler, a survolé la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas ce samedi. Après avoir battu le record de la piste à Assen dans la matinée lors de libres 3 fatals à Valentino Rossi (qui échouera en Q1 pour terminer 14e), le jeune Français a enfoncé le clou lors de la séance de qualification quand Alex Rins avait osé venir lui ravir cette meilleure marque en Q2.

En totale confiance, Quartararo a fait descendre le meilleur chrono absolu de 1’32"471 le matin à 1’32"017 pour s’offrir la pole position avec tout de même... 140 millièmes d’avance sur Maverick Vinales et sa Yamaha officielle ! Ses exploits font d'ailleurs tourner les têtes des ingénieurs de l’équipe Yamaha usine, qui en est à faire ré-essayer la fourche version 2018, utilisée par le Français, à ses pilotes officiels, qui bénéficient d’une version 2019 censée être améliorée. En vain jusque-là...

@FabioQ20 has done it AGAIN!



The Frenchman becomes the youngest rider EVER to claim back-to-back pole positions in #MotoGP! #DutchGP pic.twitter.com/iRmPWiZiRx — MotoGP™ (@MotoGP) 29 juin 2019

Mais rien n’y fait et voilà Quartararo qui devient le plus jeune de l’histoire à s’offrir deux pole position de rang (Assen après Barcelone). Deux records et une pole en journée, c’est costaud. Pour la petite histoire, il réalise cet exploit à 20 ans et 70 jours contre 20 ans et 210 jours pour un certain Marc Marquez, seulement 4e ce samedi, à Assen. C’est dire si l’avenir s’annonce radieux pour le Tricolore, qui peut désormais s’attaquer à sa première victoire en course dans la catégorie reine avec gourmandise.