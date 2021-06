Pramac : Zarco confirmé pour 2022

Campinotti : "Nous ne pourrions pas être plus heureux"



Certes, c'était dans l'air, plus encore depuis que son équipe avait renouvelé la semaine dernière son bail jusqu'en 2024 au moins avec le constructeur italien et sachant combien le sort de Zarco est directement lié à celui de Ducati. Il n'empêche que la prolongation de contrat du Cannois chez Pramac constitue une très bonne nouvelle pour le pilote français de 30 ans et actuel dauphin de Fabio Quartararo au classement général du Championnat du Monde. Zarco, qui réalise actuellement sa plus belle saison dans la catégorie reine (il a terminé trois fois deuxième depuis le coup d'envoi de l'exercice),, déjà engagé, lui, avec l'équipe italienne pour la saison à venir et 17eme au classement. A entendre le directeur sportif de Ducati Corse, relayé par Motorsport,, et certains que Pramac jouera de nouveau les premiers rôles en 2022."Johann et Jorge se sont très bien intégrés dans l'équipe Pramac Racing. C'est pour cette raison qu'avec Paolo Campinoti (team principal de Pramac) et Francesco Guidotti (team manager), nous avons décidé de continuer avec eux pour 2022 (...) Nous sommes convaincus qu'ils apporteront des résultats satisfaisants.""Nous sommes très satisfaits de pouvoir continuer ce projet avec ces deux garçons avec lesquels nous nous entendons très bien et obtenons d'excellents résultats (...) Ducati et nous-mêmes croyons fermement en leurs capacités, nous ne pourrions pas être plus heureux." Et c'est donc l'esprit plus tranquille encore que Zarco, déjà assez phénoménal depuis la reprise, va pouvoir poursuivre la saison.