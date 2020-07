MotoGP/Zarco : « Rapidement jouer le podium »

En l’espace d’un an, Johann Zarco est passé du statut de leader de la moto française à celui de pilote décevant derrière la nouvelle star Fabio Quartararo (5eme mondial). Alors qu’il avait terminé les saisons 2017 et 2018 à une très belle sixième place mondiale, consécutive à deux titres de champion du monde de Moto2, le pilote qui a fêté ses 30 ans jeudi a choisi de quitter Yamaha pour KTM à l’hiver 2018. Et cela s’est très mal passé au sein de l’écurie autrichienne, avec une dixième place pour meilleur résultat (en Catalogne), l’annonce de son départ à la fin de saison dès le mois d’août, son remplacement en septembre par Mika Kallio, et finalement trois derniers Grands Prix disputés au guidon de LCR Honda, et une 18eme place au classement des pilotes. Après cette année mouvementée, Johann Zarco espère repartir sur de bonnes bases en 2020, dont la saison va seulement commencer ce week-end avec le Grand Prix d’Espagne.

Zarco : "D'abord revenir dans le Top 10 pour retrouver de bonnes sensations"

Désormais chez Avintia (l’équipe-satellite de Ducati), le Cannois veut retrouver la place qui était la sienne en 2017-18, voire mieux : « La chose la plus existante dans les débuts de saisons, c’est la première course. C’est celle où on est le plus stressé. Ça donne beaucoup de bonheur et d’adrénaline. Il y a eu des gros changements entre 2019 et 2020. Je les ai un peu créés, on va dire. Je passe de KTM à Ducati, j’espère que ça va me permettre de me relancer au plus haut niveau avec les meilleurs pour rapidement jouer le podium, ça serait vraiment génial. Il n’y a pas particulièrement de course que j’attends avec impatience, il y a des circuits où on est plus ou moins à l’aise. Mon challenge de cette année, c’est pourvoir me re-bagarrer avec les bons pilotes. L’objectif de 2020 c’est, raisonnablement, de revenir dans le Top 10 pour retrouver de bonnes sensations, être constamment dans les dix premiers, pour ensuite pouvoir construire de meilleurs résultats et se rapprocher du Top 5, du podium. » Onzième de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne ce vendredi, Zarco a encore du boulot...