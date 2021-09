MotoGP : Zarco va se faire opérer d'un syndrome des loges

Johann Zarco va être contraint de passer par la case opération, en raison du syndrome des loges qui le touche. Ce jeudi, et alors que se déroulera, ce week-end, le Grand Prix de Saint-Marin, c'est le pilote de MotoGP lui-même qui en a fait cette annonce. Une opération qui portera sur l'avant-bras droit du pensionnaire de l'écurie Ducati-Pramac et qui aura ainsi lieu pas plus tard que mercredi prochain. Du côté de Misano en Italie, lors d'un point presse, le Français, aujourd'hui âgé de 31 ans, a ainsi notamment déclaré, à ce sujet : « Je vais me faire opérer mercredi prochain, à Aix. J'ai eu un bon feeling avec le docteur (Olivier) Dufour qui a déjà opéré Fabio (Quartararo) et qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Lundi et mardi j'ai pu prendre du temps pour confirmer ce diagnostic de syndrome des loges au bras droit. D'où la décision d'en profiter pour le faire dès le retour de Misano. Ce week-end je vais pouvoir me battre, dans tous les cas, même si c'est difficile pour le bras. »

Zarco ne devrait pas manquer de Grand Prix

Son retour de Misano est prévu pas plus tard que la semaine prochaine. Une future opération qui se profile donc et qui ne devrait pas lui faire manquer de Grand Prix. Pourtant, à peine une semaine après sa fameuse opération, est prévu le Grand Prix d'Austin aux Etats-Unis, soit la quinzième manche du championnat du monde de la spécialité, entre le 1er et le 3 octobre prochains. Après être monté pas moins de quatre fois sur la deuxième marche du podium lors des neuf premières courses disputées, soit à mi-saison, Johann Zarco occupait alors la deuxième place du championnat du monde de la spécialité. Désormais, il se retrouve quatrième, bien loin du leader de ce même classement, à savoir son compatriote Fabio Quartararo. En effet, depuis la reprise, quatre nouvelles courses ont ainsi eu lieu et le meilleur résultat de Zarco n'est qu'une sixième place lors du Grand Prix de Styrie en Autriche.