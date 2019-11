MotoGP : Zarco va rester dans l'élite

Le suspense devrait prendre fin assez rapidement. Si l’on en croit les informations de L’Equipe, Johann Zarco va bel en bien rester dans l’élite de la moto en 2020, après une saison 2019 très mouvementée. Le quotidien sportif annonce que le pilote français de 29 ans va remplacer Karel Abraham au sein de l’équipe Avintia. « Je suis en colère, déçu et particulièrement triste », a déclaré le Tchèque, 24eme du championnat du monde 2019, après avoir appris qu’il allait perdre sa place de titulaire, alors qu’il est encore sous contrat pour 2020. C’est donc Johann Zarco qui devrait prendre sa place, après avoir reçu la garantie qu’il aurait une moto de qualité en 2020 (il pilotera la Ducati de 2019, celle de 2020 étant réservée aux pilotes de l’équipe Ducati officielle, Dovizioso et Petrucci, et de Pramac, la deuxième équipe, pilotée par Bagnaia et Miller) et un staff renforcé.

Zarco avait aussi une offre de Yamaha

Johann Zarco, sixième du championnat du monde MotoGP en 2017 et en 2018, a vécu une saison 2019 mouvementée. Après avoir signé deux ans chez KTM, il a annoncé dans l’été qu’il quitterait l’écurie autrichienne dès la fin de saison en raison des mauvais résultats, puis il a perdu sa place de titulaire chez KTM, et a finalement disputé les trois derniers Grands Prix chez Honda, pour une 18eme place finale au classement de la saison. Pour 2020, le Cannois avait également une touche avec Yamaha pour être pilote essayeur, ou en Moto2 afin de remplacer Alex Marquez parti en MotoGP avec son frère Marc. Mais c’est bel et bien dans l’élite, aux côtés de Tito Rabat (20eme du dernier championnat) qu’on devrait retrouver le pilote français l’an prochain. Il effectuera ses premiers essais en février.