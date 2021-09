MotoGP : Zarco a été opéré avec succès

Johann Zarco est enfin passé sur la table d'opération. En effet, selon les informations du quotidien sportif français L'Equipe, c'est ce mercredi matin, peu avant neuf heures, du côté d'Aix-en-Provence, qu'a eu lieu l'opération, avec anesthésie générale, du pilote français qui évolue en MotoGP. Le Tricolore, pensionnaire de l'écurie Pramac, souffrait d'un syndrome des loges à son avant-bras droit et c'est le docteur Olivier Dufour, qui n'est autre que le médecin de la Fédération française de motocyclisme et spécialiste justement de ce genre de problème, qui s'est ainsi occupé de lui. Un problème physique qui a grandement pesé sur ses résultats de ses dernières courses, dans la mesure où il avait alors de très fortes douleurs au niveau de ce fameux avant-bras. Sauf énorme surprise, il devrait bel et bien tenir sa place pas plus tard que la semaine prochaine, pour le Grand Prix des Amériques, qui se tiendra alors du côté d'Austin.

Zarco comme Quartararo

Par la suite, Zarco devrait ensuite être en mesure de terminer cette saison 2021, sans plus avoir la moindre douleur. Pas plus tard que le mois de mai dernier, son compatriote Fabio Quartararo s'était alors lui aussi fait opérer du syndrome des loges. Comme Quartararo, Zarco souffrait ainsi, à la fois d'un syndrome des loges, à savoir une pression trop importante du muscle dans son enveloppe, mais également d'un piège cubital, soit quand l'artère cubitale est comprimée par une trop grande pression dans le bras. Par conséquent, les dernières fins de courses de Johann Zarco étaient particulièrement compliquées, dans la mesure où il se retrouvait alors pris de crampes au niveau de son bras. C'est toujours ce mercredi, en début d'après-midi, que le Français doit déjà quitter la clinique, avant ensuite, dans un premier temps, de respecter un total de deux jours sans solliciter son bras.