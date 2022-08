MotoGP - Yamaha-RNF : Dovizioso prendra sa retraite avant la fin de la saison

Dovizioso absent pour les six derniers GP

Il n'ira même pas au terme de cette saison 2022. Ce jeudi, l'équipe Yamaha a annoncé que l'un de ses pilotes, à savoir l'Italien Andrea Dovizioso, allait prendre sa retraite, avant la fin de cet exercice, en MotoGP. Dovizioso partira à l'issue du Grand Prix de Saint-Marin, qui aura lieu au début du mois de septembre prochain. A la base, le pilote, aujourd'hui âgé de 36 ans, avait dans l'idée de rester dans son équipe jusqu'à la fin de cette saison., confie sa formation japonaise. Une course prévue le dimanche 4 septembre prochain, du côté de l'Italie. Dans ce même communiqué, Andrea Dovizioso s'est lui-même expliqué, indiquant ainsi notamment : "Malheureusement, ces dernières années, le MotoGP a profondément changé. La situation est très différente depuis : je ne me suis jamais senti à l'aise avec la moto, et je n'ai pas été en mesure d'exploiter au mieux son potentiel."L'Italien manquera ainsi les six dernières courses prévues initialement au programme. Pour le remplacer, le constructeur japonais a fait appel à son pilote d'essai officiel, à savoir le Britannique Carl Crutchlow. Actuellement, l'Italien doit se contenter de la 22eme place du classement général du championnat du monde des pilotes. Et c'est ce week-end que la saison du MotoGP redémarre, et plus précisément du côté de la Grande-Bretagne., dans cette fameuse catégorie reine. C'était alors en 2017, en 2018 puis en 2019 qu'il avait donc échoué à remporter le graal, échouant alors toujours derrière le pilote espagnol Marc Marquez (Honda). Présent au sein de cette fameuse catégorie reine depuis la saison 2008, Dovizioso compte un total de quinze victoires pour également 62 podiums.