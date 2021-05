MotoGP - Yamaha : Quartararo va passer des examens en France

Update:@FabioQ20 will not be riding at the Jerez Test today. Following the issue he experienced during yesterday's race, he will undergo a medical check-up. We will keep you posted on any further updates.#MonsterYamaha | #MotoGP | #JerezTest pic.twitter.com/MtK8gikE65

Quartararo en quête de réponses

De nouveau touché par le syndrome des Loges, Fabio Quartararo a pris une première décision. En effet, après son immense déception lors du Grand Prix d'Espagne, causée par son problème à l'avant-bras droit, le pilote Yamaha a longtemps réfléchi pour prendre la meilleure décision pour son avenir.Révélée par L'Equipe, l'information a depuis été confirmée par son équipe. « Fabio Quartararo ne participera pas au test de Jerez aujourd'hui. Suite au problème qu'il a connu lors de la course d'hier, il subira un contrôle médical. Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour ultérieure », peut-on notamment lire dans le court communiqué publié par Yamaha ce lundi, sur les réseaux sociaux.« J’ai eu un gros problème avec mon bras. Dès que j’ai eu une seconde d’avance, je n’ai plus eu de force.(...) Mon bras, c'est de la pierre. (...) Je retiens le positif de ce week-end, c’est qu’on était super rapide et on avait le rythme pour gagner. Je suis très triste, parce que je me sentais très bien devant. Quand j’étais 4eme, j’ai pu dépasser les autres. J’étais à l’aise, on avait un rythme incroyable ce week-end, mais je n’avais simplement plus de force dans le bras. (...) Au Portugal, l’année dernière c’était un désastre, cette année c’était parfait. Ici, je n’ai jamais eu de problème de toute ma vie, alors que cette année j’ai un problème. C’est donc quelque chose que je ne comprends pas, a notamment confié Quartararo, dimanche à l'issue de la course. (...) Il faut que je pense à ce qu’il faut faire.Mon cerveau est plein, avec les gens qui me disent d’aller à tel endroit, ou à tel autre. Et en fait, en ce moment, je suis perdu. »