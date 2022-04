MotoGP - Yamaha : Quartararo prolongé avant juin ?

Quid de l'avenir de Fabio Quartararo ? Celui-ci n'a jamais été aussi flou que depuis ces dernières semaines. Toutefois, le Français, champion du monde en titre en MotoGP, vient d'ouvrir son compteur victoires, depuis le début de cette saison 2022, après son succès au Grand Prix du Portugal, il y a tout juste une semaine de cela. Cet hiver, le Tricolore s'était alors montré plutôt insatisfait des évolutions apportées sur sa Yamaha. C'est pour cela que le principal intéressé se laisse la possibilité de changer d'équipe, même si, ces derniers jours, le pilote n'a pas souhaité répondre à des questions concernant son avenir, alors que le constructeur japonais Yamaha pousserait pour le faire prolonger, avant le mois de juin prochain. De son côté, le manager de Fabio Quartararo, à savoir Eric Mahé, a bel et bien confirmé qu'il y avait actuellement des discussions avec d'autres équipes.

"Yamaha est la meilleure option pour lui"

De son côté, auprès de Motorsport.com, Lin Jarvis, qui n'est autre que le directeur général de Yamaha Motor Racing, s'est exprimé sur le sujet : "Nous sommes toujours en contact avec son manager et je peux dire que nous sommes en contact étroit en ce moment, pour mettre en place ce que nous pensons être un package attractif et une proposition pour l'avenir. Il est évidemment notre priorité numéro un, ça ne fait aucun doute, je pense que c'est évident pour tout le monde. Je pense aussi que Yamaha est la meilleure option pour lui. Pour nous, ce qui compte est qu'il ait confiance et soit satisfait du programme que nous mettons en place pour 2023 et 2024. C'est le plus important. Puisqu'il a décroché un bon résultat [au Portugal], beaucoup de gens ont dit 'ça aura une influence sur les négociations.' Pas vraiment, parce que ça ne concerne pas cette saison, pas aujourd'hui et demain. C'est s'il a confiance en notre programme pour les deux prochaines années [qu'il prolongera]."